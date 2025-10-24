Milas stopte met sekswerk en deelt verhaal: 'Ik weet waarvoor ik dit doe'

Milas was minderjarig toen hij voor het eerst online geld aangeboden kreeg voor seks. Toen hij op zijn achttiende uit de kast kwam, accepteerde zijn familie dat niet en kwam hij er alleen voor te staan. Door financiële problemen begon hij met sekswerk. "Ik had echt honger en als de klant weg was, rende ik naar de supermarkt. Ik deed sekswerk om rond te komen."

Toen Milas* online op zoek ging om zijn geaardheid te ontdekken, werd hem voor het eerst geld aangeboden voor seks. Hij was toen nog minderjarig. "Na een of twee keer ben ik daarmee gestopt, omdat je elke keer gevraagd wordt om een stapje verder te gaan."

"Mijn hele omgeving keerde me de rug toe."

Op zijn achttiende kwam hij uit de kast en werd hij verstoten door zijn familie. "Ik stuurde berichten naar mijn familie, maar kreeg geen reactie meer. Ik kreeg te horen dat ik een schande was voor de familie", vertelt hij geëmotioneerd. Milas kon niet meer thuis blijven wonen en kreeg een woning toegewezen via hulpverlening. Hij kwam in een diep dal terecht. "Mijn hele omgeving keerde me de rug toe. Dat doet wel iets met je."

Hij had een kale woning, zonder meubels en moest zelf de huur betalen. "Dat heeft er aan bijgedragen dat ik sekswerk ging doen om rond te komen."

"Ik heb verdriet over wat me is overkomen."

In die periode omringde Milas zichzelf steeds meer met jongeren die ook sekswerk deden. "We regelden klanten voor elkaar, maar daar stond dan wel een percentage van de winst tegenover. Er was veel strijd en het waren eigenlijk geen echte vriendschappen." Na een traumatische ervaring tijdens het sekswerk komt Milas in contact met een hulpverlener van hulporganisatie Lumens uit Eindhoven. Zij hebben hem geholpen om te stoppen met sekswerk en ander werk te zoeken. "Ik heb inmiddels traumatherapie gehad en daardoor lijd ik veel minder pijn. Het is meer dat ik nog verdriet heb over wat me is overkomen, maar dat is het ook." In aflevering 3 van de nieuwe podcast 'Voorbij het rode licht' vertelt Milas over de traumatische ervaring die ervoor zorgde dat hij wilde stoppen met sekswerk. Luister hieronder de eerste aflevering van 'Voorbij het rode licht'. De complete serie is te beluisteren in alle podcastapps.

Wachten op privacy instellingen...