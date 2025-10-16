Wielergek dorp droomt van Tour de France: 'Maar we kunnen het niet alleen'

Etten-Leur wil zich nadrukkelijker profileren als wielerstad. Na het jaarlijkse succes van de Profwielerronde en de tijdrit donderdag in de Tour of Holland droomt de organisatie nu groots. “Het zou geweldig zijn om hier de Tour de France van start te laten gaan”, zegt Ronnie Buiks, voorzitter van de Profwielerronde.

"De ambitie om de start van een Tour de France-etappe binnen te halen is er, maar dat lukt alleen als we optrekken met de rest van West-Brabant", stelt Buiks. Of het op korte termijn haalbaar is, weet Buiks niet. “Er loopt nu niks, en volgend jaar gaat het niet gebeuren. Maar dromen mag en wij blijven bouwen aan Etten-Leur als wielerstad.” De Profwielerronde van Etten-Leur weet jaarlijks toppers naar de gemeente te halen en groeide in korte tijd uit tot een vaste waarde op de wielerkalender. Dit jaar sloeg de organisatie samen met de gemeente de handen ineen om een etappe van de zesdaagse Tour of Holland te organiseren. Zo was er donderdag een tijdrit van vijftien kilometer langs plekken die herinneren aan Vincent van Gogh, die regelmatig in Etten-Leur op familiebezoek kwam.

Wielerronde De Tour of Holland is de vernieuwde versie van de Ronde van Nederland, die in 2004 voor het laatst werd gereden. De wielerronde kreeg in de daaropvolgende jaren diverse keren een andere naam en veel van de kilometers werden in België gefietst. De wielerronde bestaat uit een proloog en vijf etappes, allemaal in Nederland. In Etten-Leur won de Engelsman Ethan Hayter de tijdrit.