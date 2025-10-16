Wielergek dorp droomt van Tour de France: 'Maar we kunnen het niet alleen'
"De ambitie om de start van een Tour de France-etappe binnen te halen is er, maar dat lukt alleen als we optrekken met de rest van West-Brabant", stelt Buiks.
Of het op korte termijn haalbaar is, weet Buiks niet. “Er loopt nu niks, en volgend jaar gaat het niet gebeuren. Maar dromen mag en wij blijven bouwen aan Etten-Leur als wielerstad.”
De Profwielerronde van Etten-Leur weet jaarlijks toppers naar de gemeente te halen en groeide in korte tijd uit tot een vaste waarde op de wielerkalender. Dit jaar sloeg de organisatie samen met de gemeente de handen ineen om een etappe van de zesdaagse Tour of Holland te organiseren. Zo was er donderdag een tijdrit van vijftien kilometer langs plekken die herinneren aan Vincent van Gogh, die regelmatig in Etten-Leur op familiebezoek kwam.
Wielerronde
De Tour of Holland is de vernieuwde versie van de Ronde van Nederland, die in 2004 voor het laatst werd gereden. De wielerronde kreeg in de daaropvolgende jaren diverse keren een andere naam en veel van de kilometers werden in België gefietst. De wielerronde bestaat uit een proloog en vijf etappes, allemaal in Nederland. In Etten-Leur won de Engelsman Ethan Hayter de tijdrit.
“Etten-Leur is steeds meer een wielerstad geworden,” zegt Buiks. “We hebben het criterium en volgend jaar openen we een wielermuseum. De Tour of Holland was een mooie kans om iets nieuws neer te zetten.”
Volgens Buiks was het opnieuw een flinke uitdaging om het evenement financieel en organisatorisch rond te krijgen. “Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers die altijd klaarstaat. Als het moeilijk is, dan gaan we ervoor.”
De ambities reiken inmiddels verder dan de landsgrenzen. De organisatie hoopt in de toekomst grote internationale wielerevenementen naar Etten-Leur te halen. “De Renewi Tour heeft belangstelling getoond en kwam vandaag kijken,” aldus Buiks. “Maar uiteindelijk hopen we natuurlijk op iets groters: de Tour de France, de Giro d’Italia, de Vuelta of misschien zelfs een Europees kampioenschap.”
Koersdirecteur Roxane Knetemann van de Tour of Holland ziet kansen voor Etten-Leur en West-Brabant. “In 2024 startte de Tour de France voor vrouwen in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Daar was het heel druk en ging het goed. Nu ik dit in Etten-Leur heb gezien, geloof ik dat een Tour de France hier ook kan komen.”