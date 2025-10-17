Flyers tegen coronaprik verspreid in verzorgingshuis: 'Zorgwekkend'

De bewoners van verzorgingstehuis Merefelt in Veldhoven stonden deze week raar te kijken. Ineens lagen er flyers met een boodschap tegen coronaprikken. Estelle Rekkers, voorzitter van de Veldhovense Huisartsenvereniging noemt het verontrustend. "Het is zorgwekkend dat zulke flyers in verzorgingshuizen worden verspreid."

De flyers zijn afkomstig van Stichting Artsen Collectief. Daarin staat onder meer: "Het RIVM biedt volwassenen én kinderen opnieuw een coronaprik aan." Volgens het collectief is dat onverantwoord. Ze pleiten voor het stopzetten van mRNA-prikken, omdat deze volgens hen te veel risico op ernstige bijwerkingen geven, weinig bescherming bieden en de langetermijneffecten onbekend zouden zijn.

"Ik vind het niet kunnen", reageert Rekkers. Volgens haar zorgen dit soort flyers voor onrust onder bewoners. "Het is gevaarlijk", benadrukt ze. "Mensen bellen ons en stellen vragen over de griepprik en alle andere vaccinaties. Ze twijfelen of ze die nog wel moeten nemen. Het zaait onrust."

'Geen geluiden'

Tijdens de eerste coronaprikrondes kregen Rekkers en haar collega's ook al zulke flyers onder ogen. "Toen waren ze meer op huisartsen gericht, dat was iets minder indrukwekkend." Of de verspreiding nu invloed heeft op de vaccinatiegraad, weet ze nog niet. "De mensen die de griepspuit aan huis krijgen, hebben die in elk geval gewoon genomen."

De GGD vindt het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn over vaccinaties. "Wij staan altijd klaar om vragen te beantwoorden, mee te denken en duidelijke uitleg te geven. Juist door transparante en betrouwbare informatie te bieden, kunnen mensen hun eigen weloverwogen beslissing nemen."

GGD Brabant-Zuidoost merkt dat de opkomst van de najaarsprik, die half september begon, niet anders is dan verwacht. "De opkomst in onze regio is zoals we vooraf hadden ingeschat en de reactie van bezoekers is positief", zegt een woordvoerder. Volgens de GGD is het niet mogelijk om vaccinatierondes met elkaar te vergelijken met voorgaande jaren. De doelgroepen en omstandigheden zijn elk jaar anders.

Niet op de hoogte

Zorgorganisatie Oktober, waar Merefelt onder valt, zegt nog niet op de hoogte te zijn van de flyeractie. "Ik heb ook geen geluiden over flyers bij andere huizen van Oktober", laat een woordvoerder weten. "Ons beleid is sowieso dat we geen flyers aannemen en verspreiden."

Oktober zegt het vaccinatiebeleid van het RIVM te volgen. "Dat betekent dat we onze cliënten adviseren de vaccinatie te halen, met respect voor ieders eigen vrije keuze." Over de situatie bij Merefelt zelf wil de organisatie verder niets kwijt.