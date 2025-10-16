Pluimvee moet weer het hok in na grote uitbraak vogelgriep

Het ministerie van Landbouw stelt per direct een landelijke ophok- en afschermplicht in voor pluimvee. Dat gebeurt nadat de vogelgriep vorige week bij een kippenboerderij in Drenthe is vastgesteld. "De dieren zijn binnen beter beschermd tegen mogelijke besmetting", stelt pluimveehouder Jacco Wisserhof van de boerenorganisatie LTO.

Deskundigen hebben deze week geconstateerd dat het risico op vogelgriep is toegenomen, daarom heeft het ministerie nu besloten dat pluimveehouders hun dieren binnen moeten houden. Land- en tuinbouworganisatie LTO steunt het besluit. "Het is verstandig om nu goed maatregelen te nemen om erger te voorkomen. Buiten zijn de kippen kwetsbaarder en is de kans groter dat zij worden besmet", legt pluimveehouder Jacco Wisserhof uit. Hij is lid van vakgroep pluimvee bij LTO en hoopte dat de ophokplicht dit jaar niet nodig zou zijn. "Het is altijd schrikken als je hoort dat de vogelgriep is uitgebroken. Je hoopt als houder dat de ziekte niet uitbreekt, maar helaas is dat wel gebeurt."