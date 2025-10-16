Pluimvee moet weer het hok in na grote uitbraak vogelgriep
Deskundigen hebben deze week geconstateerd dat het risico op vogelgriep is toegenomen, daarom heeft het ministerie nu besloten dat pluimveehouders hun dieren binnen moeten houden. Land- en tuinbouworganisatie LTO steunt het besluit. "Het is verstandig om nu goed maatregelen te nemen om erger te voorkomen. Buiten zijn de kippen kwetsbaarder en is de kans groter dat zij worden besmet", legt pluimveehouder Jacco Wisserhof uit.
Hij is lid van vakgroep pluimvee bij LTO en hoopte dat de ophokplicht dit jaar niet nodig zou zijn. "Het is altijd schrikken als je hoort dat de vogelgriep is uitgebroken. Je hoopt als houder dat de ziekte niet uitbreekt, maar helaas is dat wel gebeurt."
Ook de hobbykippen moeten op hok
De ophokplicht geldt zowel voor boerenbedrijven als hobbyisten die kippen houden. Ook de uitzondering voor tentoonstellingen van risicovogels wordt door het ministerie ingetrokken. De maatregel moet de kans op besmetting met vogelgriep zoveel mogelijk verkleinen. Wisserhof steunt het besluit en hoopt dat ook alle hobbyisten de regels naleven. "Dat helpt de grote bedrijven enorm."
Zware maatregel
De plicht is volgens het ministerie "een zware maatregel" voor commerciële bedrijven en hobbyhouders. Toch is er nu een landelijke plicht. Dit komt mede doordat de ziekte erg onvoorspelbaar is. Het ministerie geeft aan de situatie nauwlettend in de gaten te houden.
In het Drentse Gasselternijveenschemond zijn na de uitbraak 71.000 kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook mogen in een zone van 10 kilometer geen dieren worden vervoerd. In onze provincie mogen de dieren wel gewoon nog worden vervoerd.
Opgeheven
Bijna een jaar geleden werd voor het laatst in Nederland vogelgriep geconstateerd. De ophokplicht was van november vorig jaar tot in de zomer van kracht. Op 4 juli werd in de laatste regio (de Gelderse Vallei) de ophokplicht opgeheven.