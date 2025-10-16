Navigatie overslaan

Brand op zolder van huis: veel schade, voorlopig niet bewoonbaar

Vandaag om 17:32 • Aangepast vandaag om 17:42
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Op de zolder van een huis aan de Ursa Major in Loon op Zand is donderdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur woedde bij een wasmachine. Het huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden elders opgevangen.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Toch heeft de woning veel roet- en rookschade opgelopen. Daarom is het huis niet bewoonbaar, concludeert de brandweer.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.

