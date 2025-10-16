Brand op zolder van huis: veel schade, voorlopig niet bewoonbaar

Op de zolder van een huis aan de Ursa Major in Loon op Zand is donderdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur woedde bij een wasmachine. Het huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden elders opgevangen.

De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Toch heeft de woning veel roet- en rookschade opgelopen. Daarom is het huis niet bewoonbaar, concludeert de brandweer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.