Auto botst op lantaarnpaal en belandt op zijn kop in de sloot

Vandaag om 17:36 • Aangepast vandaag om 19:18
Een auto is donderdagmiddag op de kop in een sloot beland op de Commandobaan in Rucphen. Eerste botste de auto met een lantaarnpaal, waarna de wagen in de sloot eindigde.
Ron Vorstermans

De bestuurder raakte niet gewond. Een vrouw, die ook in de auto zat, is nagekeken in een toegesnelde ambulance.

De politie sloot tijdens de hulpverlening de weg af, maar rond halfzes is de weg weer open. Een berger werd opgeroepen om de auto mee te nemen.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

