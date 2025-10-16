Auto eindigt op de kop in de sloot na botsing

Een auto is donderdagmiddag op de kop in een sloot beland op de Commandobaan in Rucphen. Eerste botste de auto met een lantaarnpaal, waarna de wagen in de sloot eindigde.

De bestuurder raakte niet gewond. Een vrouw, die ook in de auto zat, is nagekeken in een toegesnelde ambulance.

De politie sloot tijdens de hulpverlening de weg af, maar rond halfzes is de weg weer open. Een berger werd opgeroepen om de auto mee te nemen.