Luna en Kane zijn slachtoffer van creepshots: 'Ik vond het heel naar'

Wat voor Luna (17) en Kane (13) begon als een doodnormale werkdag bij de Jumbo, eindigde voor hen in een vervelende ervaring. Tijdens het werk zijn ze stiekem gefotografeerd en werden zo slachtoffer van zogenoemde creepshots. "Ik wist niet wat ik moest doen of wat ik moest zeggen", zegt Luna.

Romee van der Heijde Geschreven door

Als Luna Vriens zich omdraait tijdens het vakkenvullen, staat er een man in zwarte kleding en een capuchon op voor haar neus. Hij heeft zijn telefoon in zijn hand en maakt een foto van haar. Dit gebeurde een paar jaar geleden. Toen Luna het nieuws over creepshots twee weken geleden voorbij zag komen, kwamen bij haar de nare herinneringen weer naar boven. Het KRO-NCRV-programma Pointer ontdekte online honderden van dit 'creepshots' die gemaakt zijn in Nederlandse winkels, waaronder in de Jumbo. Kane van Assem werd tijdens zijn werk in de supermarkt ook gefotografeerd. Hij was op dat moment pizza’s aan het maken. “Iemand vroeg iets over een vleeskroket en toen ik keek, zag ik dat die man een telefoon in zijn hand had en een ‘klikbeweging’ maakte." Dat was volgens Kane ook terug te zien op de camerabeelden die zijn manager heeft bekeken.

Wat zijn creepshots? Creepshots zijn foto's of video’s vaak met een seksuele ondertoon die iemand stiekem maakt van een ander, zonder toestemming. Volgens slachtofferwijzer.nl gebeurt dit meestal op openbare plekken, zoals in het openbaar vervoer, op straat, in winkels of op festivals. Het gaat dan om beelden van iemands lichaam, kleding, of specifieke lichaamsdelen, gemaakt met de bedoeling om de gefotografeerde persoon te seksualiseren of objectiveren. Hoewel het misschien onschuldig lijkt voor de maker, zijn de gevolgen voor het slachtoffer vaak groot.

De Veghelse supermarktketen waarschuwde vervolgens zijn personeel voor bezoekers die stiekem seksueel getinte foto's maken van personeelsleden. Nu blikt Luna terug op wat haar destijds is overkomen als veertienjarige vakkenvuller. “Ik wist niet wat ik moest doen of wat ik moest zeggen toen het gebeurde. Ik vond het gewoon heel naar eigenlijk”, vertelt ze. Luna liep direct naar haar leidinggevende die de man confronteerde. Waar ze voor vreesde, bleek te kloppen: er stond een foto van haar op de telefoon van de man. “Hij had een foto van mijn achterkant gemaakt, van mijn bil eigenlijk." De foto is meteen verwijderd toen de man werd aangesproken. Jumbo onderzoekt momenteel of een foto- en videoverbod in hun winkels haalbaar is. “Ik denk dat het een veilig gevoel kan geven.” Maar Luna twijfelt of het echt gaat werken: "Omdat mensen mobiele telefoons voor allerlei dingen gebruiken."

"Ik ben angstig gemaakt."

Het gaat nu naar eigen zeggen goed met haar. Het vakkenvullen heeft ze verruild voor de kassa en voor haar gevoel zijn er nooit meer zulke foto's van haar gemaakt. "Maar je weet het eigenlijk nooit zeker." Kane zegt verder geen last te hebben gehad van het 'creepshot' dat van hem is gemaakt. Hij is wel wat alerter als hij aan het werk is. “Ik ben niet per se boos op de persoon, maar hij heeft me wel angstig gemaakt. En ik ben meer een beetje geïrriteerd dat hij dat zo doet.”