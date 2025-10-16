Frank Lammers druk met rol Gerrit van der Valk: 'Nostalgisch'
De opnames begonnen twee weken geleden en gaan door tot februari. “We zijn begonnen met draaien,” zegt Lammers, die momenteel fulltime op de set staat. “Ik ben weer een tijdje van straat,” grapt hij. De opnames vinden niet alleen in Nederland plaats, maar ook in België en Duitsland.
In de serie speelt Lammers de hoofdrol van hotelmagnaat Gerrit van der Valk. Zijn vrouw Toos werd in 1982 uit hun woning in Nuland ontvoerd door drie Italiaanse criminelen. Eigenlijk hadden ze het op Gerrit gemunt, maar omdat hij niet thuis was, namen ze Toos mee. Ze werd wekenlang vastgehouden in een appartement in Brussel. Pas na betaling van 13 miljoen gulden losgeld werd ze op 17 december vrijgelaten.
'Verbazingwekkend'
Lammers kan zich de ontvoering nog goed herinneren. “Ik was toen tien jaar,” blikt hij terug. “Zeker in Brabant was het echt een ding. Ik weet nog dat we thuis aan het volgen waren hoe dat ging. Het was verbazingwekkend.” Samen met zijn familie volgde hij het nieuws nauwgezet. “We zagen foto’s van die vrouw en keken of er al nieuws was.”
Toch laat hij zich bij het spelen van de rol niet te veel leiden door de werkelijkheid. “Als je iemand speelt die echt heeft bestaan, moet je je niet te veel op de waarheid baseren. Daar gaat het niet om, maar om zo goed mogelijk een verhaal te vertellen,” legt hij uit. “Ik kan me wel inleven in hoe het is als je vrouw ineens weg is. Dat is heel naar.”
Nostalgisch
Op de set waant hij zich weer in de jaren tachtig, terug naar zijn jeugd. "Het is heel mooi hoe het eruit ziet", zegt hij. "Ik voel me er wel thuis. Er zijn veel dingen die ik herken van vroeger." Zo noemt hij een walkman en een telefoonklapper. "Alles ziet eruit zoals in mijn jeugd en dat is nostalgisch. Het geeft een warm gevoel en het voelt net alsof ik weer jong ben."
Lammers is enthousiast over de serie en de mensen met wie hij samenwerkt. “We zijn met goede mensen, goede acteurs, ook veel jonge leuke acteurs. Het is een mooi project.”
In de serie wordt Toos van der Valk gespeeld door Lies Visschedijk. De serie Toos verschijnt naar verwachting in 2026 op Netflix.