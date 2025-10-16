Hoge werkloosheid en camerabeelden van dieven: dit gebeurde vandaag
Het aantal mensen met een WW-uitkering is in Nederland gestegen naar 187.400, een toename van 9 procent ten opzichte van vorig jaar. De werkloosheid bereikt hiermee het hoogste niveau in vier jaar. Vooral in de overheidssector en industrie nam het aantal uitkeringen toe. Hier lees je de analyse:
Winkeliers in Brabant delen steeds vaker camerabeelden van dieven op sociale media, ondanks dat dit wettelijk niet is toegestaan. De dieven kwamen de gestolen spullen van de Albert Heijn in Bavel, ter waarde van 444 euro, hierdoor wel alsnog afrekenen. Lees hier het hele verhaal:
Auto-expert Erik Jan de Jong van de ANWB geeft tips tegen beslagen autoruiten. Belangrijkste adviezen zijn: gebruik de juiste ventilatiestand, vermijd natte spullen in de auto en controleer op lekkages. Check hier alle tips:
Een ijsmaker uit Baarle-Nassau heeft zich met zijn Oosterse ijssmaak 'Imagi' geplaatst voor de Europese finales van het Gelato Festival World Masters. Stefan Beerens neemt het op tegen 22 andere ijsmakers en hoopt door te stoten naar het wereldkampioenschap. Lees zijn verhaal hier:
In Valkenswaard waarschuwt de gemeente voor nepberichten over de komst van een asielzoekerscentrum. Inwoners worden gebeld door mensen die zich voordoen als gemeentemedewerkers. De gemeente overweegt aangifte te doen. Hier lees je het hele verhaal: