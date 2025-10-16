Stroomstoring Tilburg verholpen

Het centrum van Tilburg is donderdagavond getroffen door een stroomstoring. Ruim 370 huizen zaten zonder elektriciteit. Rond 20.45 uur was iedereen weer voorzien van stroom.

De storing rond kwart voor negen verholpen. De storing begon iets voor acht uur. De oorzaak was een storing aan een kabel.

Er waren ook meldingen dat mensen in de stad vastzitten in liften van gebouwen zonder stroom. Voor een van die opsluitingen moest de brandweer in actie komen.