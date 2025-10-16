Advertentie
Stroomstoring treft Tilburg, honderden huizen zonder elektriciteit
Vandaag om 20:09 • Aangepast vandaag om 20:23
Het centrum van Tilburg is donderdagavond getroffen door een stroomstoring. Ruim 370 huizen zitten zonder elektriciteit.
Naar verwachting is de storing rond tien uur verholpen, meldt netbeheerder Enexis. De storing begon iets voor acht uur.
Er waren ook meldingen dat mensen in de stad vastzitten in liften van gebouwen zonder stroom. Voor een van die opsluitingen moest de brandweer in actie komen.
