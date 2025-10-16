Mogelijk explosief in auto bij tankstation, omgeving afgezet

Een tankstation naast de A16 bij Hazeldonk is donderdagavond lange tijd afgezet geweest vanwege een mogelijk explosief in een auto. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was aanwezig en deed onderzoek in en rond de auto.

Het tankstation werd met lint afgezet. Er mocht niemand in en uit het tankstation.

Naast de EOD was ook politie, ambulance en Rijkswaterstaat aanwezig bij het tankstation.