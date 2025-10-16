Navigatie overslaan

Mogelijk explosief in auto bij tankstation, omgeving afgezet

Vandaag om 21:16 • Aangepast vandaag om 22:34
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Een tankstation naast de A16 bij Hazeldonk is donderdagavond lange tijd afgezet geweest vanwege een mogelijk explosief in een auto. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was aanwezig en deed onderzoek in en rond de auto.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Het tankstation werd met lint afgezet. Er mocht niemand in en uit het tankstation.

Naast de EOD was ook politie, ambulance en Rijkswaterstaat aanwezig bij het tankstation.

