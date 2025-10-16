Drie gewonde jongens opgepakt na vechtpartij in speeltuin

Drie jongens zijn donderdagavond opgepakt na een vechtpartij in een speeltuin aan de Schuurmanstraat in Oss. Het drietal hield daar verwondingen aan over, meldt de politie. Het is volgens de politie onduidelijk of er ook gestoken is bij de vechtpartij.

De politie was met meerdere eenheden ter plaatse. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk. Onderzoek moet uitwijzen was er zich in de speeltuin heeft afgespeeld.

Het gebied rondom de speeltuin was afgezet, maar is rond negen uur weer vrijgeven.