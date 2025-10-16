Pudding eten met een vork: tientallen jongeren komen af op TikTok-oproep
De puddingtrend waaide over vanuit het Duitse Karlsruhe en draait niet meer alleen om het eten zelf. Het gaat ook om samenkomen en nieuwe mensen ontmoeten.
"Oké, we gaan nu aftellen om pudding te eten met een vork", roept David naar de groep, die vooral uit jongeren bestaat. "3, 2, 1." Dan begint het: de bakjes worden geopend en de eerste hapjes pudding verdwijnen de mond in.
Voor sommigen is het een spontane actie. "Ik had niks te doen vandaag, dus ik dacht: 'We gaan lekker pudding eten met een vork'", zegt een jongen. "Ik vind het wel gezellig." Een ander voegt toe: "Ik zat thuis en had niks te doen. Ik zag het op TikTok, sprong onder de douche en stuurde hem een bericht. Dit is toch iets leukers dan thuiszitten. Ik ga dit vaker eten, maar ik weet niet of ik dit vaker met een vork ga doen."
"Kijk om je heen, mensen praten met elkaar."
Niet iedereen hield het trouwens bij pudding. Eén man had vla meegenomen. "Pudding is voor beginners met een vork. Vla is een beetje moeilijker, dus dat is ook een leuke uitdaging voor vanavond." Een andere jongen kon de pudding niet zo waarderen: "Doe mij maar een lekker stukje taart. Dat is misschien het volgende idee. Taart eten met een lepel." Iemand anders noemt het simpelweg 'erg vorkig'.
Voor veel aanwezigen draait het vooral om het samenzijn. "Het maakt het een lekkerdere pudding als iedereen samen eet. Mensen zeggen altijd: 'De jeugd weet niet wat saamhorigheid is'. Maar kijk om je heen, mensen praten met elkaar", zegt een jonge vrouw.
Of de pudding nou lekker was of niet, de sfeer zat er goed in. En volgens David is dat precies de bedoeling. "Pudding eten met een vork is het allerlekkerste ooit", grapt hij na afloop. "Het gaat eerder om gezelligheid, bij elkaar komen en nieuwe mensen ontmoeten." De volgende TikTok-uitdaging? Soep eten met een vork.