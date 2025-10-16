Pudding eten met een vork: tientallen jongeren komen af op TikTok-oproep

Een bakje pudding, een vork en gezelligheid. In het Urban Sportpark in Eindhoven verzamelden donderdagmiddag tientallen jongeren zich voor een wel heel bijzondere activiteit: pudding eten met een vork. Het puddingevenement werd georganiseerd door de 15-jarige David Geicu, die via TikTok opriep om mee te doen. "Het is echt pudding en erg vorking", zegt een jongen terwijl hij met zijn vork in het toetje prikt.

De puddingtrend waaide over vanuit het Duitse Karlsruhe en draait niet meer alleen om het eten zelf. Het gaat ook om samenkomen en nieuwe mensen ontmoeten. "Oké, we gaan nu aftellen om pudding te eten met een vork", roept David naar de groep, die vooral uit jongeren bestaat. "3, 2, 1." Dan begint het: de bakjes worden geopend en de eerste hapjes pudding verdwijnen de mond in.

Voor sommigen is het een spontane actie. "Ik had niks te doen vandaag, dus ik dacht: 'We gaan lekker pudding eten met een vork'", zegt een jongen. "Ik vind het wel gezellig." Een ander voegt toe: "Ik zat thuis en had niks te doen. Ik zag het op TikTok, sprong onder de douche en stuurde hem een bericht. Dit is toch iets leukers dan thuiszitten. Ik ga dit vaker eten, maar ik weet niet of ik dit vaker met een vork ga doen."

"Kijk om je heen, mensen praten met elkaar."