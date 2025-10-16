Thomas van Groningen wint Televizier-Ring Talent

Thomas van Groningen uit Tilburg heeft donderdagavond de Televizier-Ring Talent gewonnen. Tijdens het Televizier-gala werden de meest prestigieuze televisieprijzen van Nederland voor de 60e keer uitgereikt.

Van Groningen is onder meer bekend van de tv-programma's Vandaag Inside en Nieuws van de Dag.

Hélène Hendriks uit Breda was genomineerd voor Televizier-Ring Presentator. Die prijs ging uiteindelijk naar Martijn Krabbé. De 57-jarige presentator maakte in januari bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt.