Thomas van Groningen wint Televizier-Ring Talent

Gisteren om 22:23 • Aangepast gisteren om 22:55
Foto: ANP.
Thomas van Groningen uit Tilburg heeft donderdagavond de Televizier-Ring Talent gewonnen. Tijdens het Televizier-gala werden de meest prestigieuze televisieprijzen van Nederland voor de 60e keer uitgereikt.
Van Groningen is onder meer bekend van de tv-programma's Vandaag Inside en Nieuws van de Dag.

Hélène Hendriks uit Breda was genomineerd voor Televizier-Ring Presentator. Die prijs ging uiteindelijk naar Martijn Krabbé. De 57-jarige presentator maakte in januari bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt.

