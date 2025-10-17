Stefans natuurfoto schittert in Londens museum: 'Ik kon het niet geloven'

Een bijzondere eer voor Stefan Gerrits uit Sambeek: een natuurfoto van hem is nu te zien in het Natural History Museum in London. De foto is één van de honderd kiekjes die zijn te zien tijdens de tentoonstelling Wildlife Photographer of the Year 2025. "Ik kon het niet geloven."

Op het beeld zijn Noorse stormvogels te zien bij de Skógafoss, een waterval in het zuiden van IJsland. Op het moment dat hij de foto maakte, had hij niet door hoe goed die gelukt was: "Toen ik het terugkeek, dacht ik: wat is hier eigenlijk gebeurd." Stefan vertelt zijn verhaal via de telefoon vanuit Finland. Als student is hij in het land blijven plakken en in 1998 is hij geëmigreerd. Finland is tegenwoordig zijn thuishaven, maar hij bezoekt nog regelmatig zijn ouders in Boxmeer. De kracht van zijn foto zit volgens hem in het lijnenspel dat klopt. Er valt zon op de foto en de ‘witte spray’ is als het ware de douche van de waterval die als een gordijn voor de vogels valt. "De meeste mensen zullen de lijnen niet zien, maar vinden het gewoon aantrekkelijk om naar te kijken", legt Stefan uit.

De foto vertelt het verhaal van de impact van toerisme op de afname van die Noorse stormvogel. "Toerisme is aan de ene kant goed voor de werkgelegenheid, maar het heeft ook een duistere kant. Dat is het donkere, duistere beeld in de foto: de afname van het beestje."

Zijn foto The Legends of the Falls heeft een eervolle vermelding gekregen bij de natuurfotowedstrijd Wildlife Photographer of the Year 2025. Daarom behoort zijn beeld tot één van de werken die sinds afgelopen dinsdag te zien zijn in het Natural History Museum in Londen. Een fotograaf uit Zuid-Afrika is de algemene winnaar van de wedstrijd. De beoordeling is volgens de van origine Sambekenaar een kroon op zijn werk. "Dit is eigenlijk de meest prestigieuze fotowedstrijd ter wereld als het gaat om natuur. Het is als de Oscars", vertelt Stefan. Hij is dit jaar de enige Nederlander die in een van de prijswinnende categorieën valt. Toen hij de mail ontving met het goede nieuws, was hij door het dolle heen. "In eerste instantie kun je het niet geloven. Is het spam? Ik dacht nog dat het een van mijn fotografievrienden was die een geintje uithaalde. Het is echt geweldig." Al vaker in de prijzen gevallen

Zo’n vijftien jaar geleden besloot Stefan voor het eerst de natuur vast te leggen op de gevoelige plaat. Met succes, want zijn foto’s zijn in die tijd regelmatig in de prijzen gevallen. Hij fotografeert onder meer sneeuwhazen en sneeuwhoenders. Dit doet hij ook met groepen, want Stefan organiseert naast zijn huidige baan fotografiereizen voor Nederlanders om Finland te ontdekken. Dan gaat hij letterlijk door weer en wind voor het perfecte plaatje. Zo was hij vorig jaar met zijn groep op pad om de laplanduil te spotten. Het was min 34 graden en de verwarming hield ermee op in een van de auto’s. "Toen moesten we met zessen in mijn auto. Maar de ramen besloegen en bevroren vervolgens meteen. Op dat moment is dat niet leuk, maar als je thuis bent en je hebt de foto van de uil, dan zijn dat spectaculaire dingen."