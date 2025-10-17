Navigatie overslaan

Man (30) gewond aan hals bij steekpartij in uitgaansgebied

Vandaag om 06:07 • Aangepast vandaag om 09:13
Foto: Politie/X
Een 30-jarige man uit Budel is vrijdagmorgen rond vier uur gewond geraakt aan zijn hals bij een steekincident op het Stratumseind in Eindhoven. Een 34-jarige man uit Eindhoven is aangehouden.
Daan Daniëls

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding
De verdachte Eindhovenaar zit vast. De politie heeft camerabeelden in de straat opgevraagd om het incident verder te kunnen onderzoeken.

