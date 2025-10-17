Meer bussen in en rond Eindhoven, snelbus naar ASML-terrein

Vanaf 19 oktober laat vervoerder Hermes in en rond Eindhoven vaker en meer bussen rijden. De snelgroeiende regio krijgt onder meer een nieuwe snelbus tussen Best en het ASML-terrein in Veldhoven. Die lijn speelt in op de groeiende vraag van medewerkers en bezoekers van de hightechcampus, aldus regiodirecteur Martijn Mentink van Hermes.

Mentink ziet het als een investering "in de leefbaarheid en de economische kracht van de regio". Gedeputeerde Stijn Smeulders is er blij mee. "Dat is precies wat we nodig hebben om Zuidoost-Brabant ook in de toekomst bereikbaar te houden. Het betekent dat nog meer mensen op nog meer momenten een goede en snelle busverbinding wordt geboden."

De gedeputeerde noemt de regio Eindhoven met de hightechbedrijven "een van de economische motoren van Nederland". Op het provinciehuis wordt al nagedacht over wat Smeulders "een ingewikkelde puzzel" noemt om het busvervoer de komende vijftien jaar te laten meegroeien met de aanwas van duizenden arbeidskrachten en woningen.

Ondergronds busstation

In Eindhoven en omgeving zitten veel hightechbedrijven zoals chipmachinefabrikant ASML. Tot 2040 komen er duizenden arbeidsplaatsen en woningen bij waardoor meer en beter busvervoer hard nodig is, aldus de gedeputeerde. Ook is een nieuw ondergronds busstation voorzien onder het treinstation van Eindhoven, waarover de provincie binnenkort een besluit hoopt te nemen. "Het nieuwe station wordt het kloppend hart van het busvervoer in deze regio", zegt Smeulders.

De basis voor wat hij "de grote sprong vooruit" noemt, wordt gelegd in de nieuwe concessie voor het busvervoer in dit deel van de provincie. Die start in 2029. "We denken echt na: waar willen we impact hebben? Er is goed woon-werkvervoer nodig in de stad, maar ook in de buitengebieden moeten ze ervan profiteren. Daar is niet altijd een station en is een goede busverbinding echt nodig."

Aangepaste dienstregeling

In de aangepaste dienstregeling rijden in de spits vaker bussen uit bijvoorbeeld Uden en Gemert naar Eindhoven. Ook komen er meer bussen op drukke lijnen in en bij Eindhoven, Helmond en Veldhoven, terwijl de snelle verbinding via een vrijliggende busbaan van en naar Eindhoven Airport eveneens in gebruik wordt genomen. Hierdoor kunnen reizigers makkelijker naar hun werk of onderwijsinstelling.