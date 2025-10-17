Maxima geeft koninklijk tintje aan kantoor van Philips en start DDW
Het nieuwe hoofdkantoor van Koninklijke Philips is duurzaam ontworpen met behulp van Philips-medewerkers. Voorafgaand aan de opening kreeg Máxima uitleg over hoe technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI), kan helpen bij betere zorg voor meer mensen.
Vervolgens kreeg de koningin de taak het gebouw te openen door op symbolische wijze een hartslag tot leven te wekken. Tijdens een rondleiding bekeek de koningin diverse innovaties en sprak ze met medewerkers van Philips over de missie van het bedrijf en projecten waarvoor het zich inzet.
Philips is een elektronicabedrijf dat werd opgericht in 1891. Waar het concern jarenlang huishoudelijke apparaten als stofzuigers, televisies en wasmachines produceerde, richt het zich tegenwoordig op medische producten zoals röntgenapparatuur.
Dutch Design Week
Na haar bezoek aan Amsterdam reisde koningin Máxima af naar Eindhoven. Voordat Máxima daar de DDW opende, sprak ze met creatief directeur Miriam van der Lubbe over de impact die Dutch design heeft op thema's als innovatie, duurzaamheid en verbinding.
De DDW is een jaarlijks terugkerend evenement dat negen dagen duurt. 2000 ontwerpers exposeren er hun werk, verdeeld over ongeveer honderd locaties in de stad.
Koningin Máxima is groot liefhebber van Dutch design, zo vertelde ze tijdens eerdere bezoeken aan de DDW. In 2023 was de koningin voor het laatst aanwezig bij het evenement. In hetzelfde jaar bracht ze ook een bezoek aan Nederlandse ontwerpers die exposeerden op de Milan Design Week in Italië.