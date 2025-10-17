Maxima geeft koninklijk tintje aan kantoor van Philips en start DDW

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag het nieuwe hoofdkantoor van Philips in Amsterdam geopend. Later op de dag was zij in Eindhoven. Daar verscheen zij in een kleurrijke outfit op het podium om de 25e editie van de Dutch Design Week (DDW) te openen.

Het nieuwe hoofdkantoor van Koninklijke Philips is duurzaam ontworpen met behulp van Philips-medewerkers. Voorafgaand aan de opening kreeg Máxima uitleg over hoe technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI), kan helpen bij betere zorg voor meer mensen. Vervolgens kreeg de koningin de taak het gebouw te openen door op symbolische wijze een hartslag tot leven te wekken. Tijdens een rondleiding bekeek de koningin diverse innovaties en sprak ze met medewerkers van Philips over de missie van het bedrijf en projecten waarvoor het zich inzet.

Philips is een elektronicabedrijf dat werd opgericht in 1891. Waar het concern jarenlang huishoudelijke apparaten als stofzuigers, televisies en wasmachines produceerde, richt het zich tegenwoordig op medische producten zoals röntgenapparatuur.

Koningin Máxima tijdens de opening van het nieuwe hoofdkantoor van Philips (foto: ANP).