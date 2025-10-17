Auto in sloot na botsing, bestuurder busje rijdt door

Een auto belandde vrijdagochtend in een sloot naast de A59 tussen Waalwijk en Sprang-Capelle. Dit gebeurde na een botsing. Hierbij zou ook een busje betrokken zijn.

De bestuurder van de auto wist op eigen kracht uit zijn voertuig te komen. Hij was niet gewond.

Doorrijden

Het busje dat bij de aanrijding betrokken zou zijn, reed door. Van de bestuurder ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De politie doet onderzoek. De auto liep bij de botsing flinke schade op en is door een takelbedrijf uit de sloot gehaald en meegenomen. De bestuurder is later door een familielid opgehaald.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

