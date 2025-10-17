Navigatie overslaan

Auto in sloot na botsing, bestuurder busje rijdt door

Vandaag om 09:02 • Aangepast vandaag om 09:13
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Een auto belandde vrijdagochtend in een sloot naast de A59 tussen Waalwijk en Sprang-Capelle. Dit gebeurde na een botsing. Hierbij zou ook een busje betrokken zijn.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De bestuurder van de auto wist op eigen kracht uit zijn voertuig te komen. Hij was niet gewond.

Doorrijden
Het busje dat bij de aanrijding betrokken zou zijn, reed door. Van de bestuurder ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De politie doet onderzoek.

De auto liep bij de botsing flinke schade op en is door een takelbedrijf uit de sloot gehaald en meegenomen. De bestuurder is later door een familielid opgehaald.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
