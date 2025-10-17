Man (24) pleegt gewelddadige overval in casino: 4,5 jaar celstraf

Mohamed A. (24) uit Bergen op Zoom is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor een gewelddadige overval op een casino. De overval in het Zuid-Hollandse Boskoop liet diepe sporen na bij de bezoekers en medewerkers. Veel slachtoffers hebben last van angst en nachtmerries.

De overval vond op 10 januari van dit jaar plaats. Mohamed A. kwam met twee handlangers het casino binnen, onder wie ook een minderjarige. Volgens getuigen was A. de meest agressieve van het drietal, schrijft Omroep West. 'Ik zag dat hij een medewerker met een vuurwapen op het hoofd sloeg', verklaarde een bezoeker eerder tegen de politie.

Mohamed liet in het casino een patroonhouder vol kogels zien. De overval duurde tien minuten, maar voor de aanwezigen voelden het als een eeuwigheid. "Hij heeft bezoekers onder schot gehouden en meerdere slachtoffers mishandeld', zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis.

Een bezoeker sloot zich tijdens de overval op in de wc en belde de politie. Agenten kwamen snel ter plaatse. A. en zijn handlangers waren op de vlucht, maar ze konden een paar straten verderop worden aangehouden na een waarschuwingsschot van een agent. Sindsdien zit A. in de gevangenis.