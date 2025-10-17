Man (24) pleegt gewelddadige overval in casino: 4,5 jaar celstraf
De overval vond op 10 januari van dit jaar plaats. Mohamed A. kwam met twee handlangers het casino binnen, onder wie ook een minderjarige. Volgens getuigen was A. de meest agressieve van het drietal, schrijft Omroep West. 'Ik zag dat hij een medewerker met een vuurwapen op het hoofd sloeg', verklaarde een bezoeker eerder tegen de politie.
Mohamed liet in het casino een patroonhouder vol kogels zien. De overval duurde tien minuten, maar voor de aanwezigen voelden het als een eeuwigheid. "Hij heeft bezoekers onder schot gehouden en meerdere slachtoffers mishandeld', zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis.
Een bezoeker sloot zich tijdens de overval op in de wc en belde de politie. Agenten kwamen snel ter plaatse. A. en zijn handlangers waren op de vlucht, maar ze konden een paar straten verderop worden aangehouden na een waarschuwingsschot van een agent. Sindsdien zit A. in de gevangenis.
"Ik werd afgeperst en moest een overval plegen om een schuld van 20.000 euro af te lossen."
Twee weken geleden bekende A. in de rechtbank dat hij betrokken was bij de overval. Al had hij volgens zichzelf geen buitensporig geweld gebruikt. Hij verklaarde dat hij onder druk stond van een schuldeiser. "Ik werd afgeperst en moest een overval plegen om een schuld van 20.000 euro af te lossen", zei hij.
A. heeft een fors strafblad met meerdere gewelds- en vermogensdelicten. Hij bracht al op jonge leeftijd veel tijd door in jeugdinstellingen en gevangenissen. Deskundigen schatten de kans op herhaling hoog in. Na zijn vrijlating volgt daarom langdurige en intensieve begeleiding.
De overvaller is veroordeeld tot ruim 4.5 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij een schadevergoeding van 25.000 euro betalen aan de slachtoffers. De celstraf is iets lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 5,5 jaar cel wilde. Toch zijn de meeste slachtoffers niet ontevreden. "Die geëiste straf was vrij hoog", zegt een medewerker die tijdens de overval onder schot werd gehouden.
A. heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.