Brabantse Oranjefans boos op FIFA, zelfs Oranjebus dreigt WK te missen

De prijzen zijn torenhoog, de zitplaatsen beroerd en zelfs de iconische Oranjebus dreigt thuis te blijven. Brabantse Oranjefans zijn boos en teleurgesteld in wereldvoetbalbond FIFA nu duidelijk wordt hoe duur en ontoegankelijk het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt. "Voor minder dan twintigduizend euro kun je het toernooi denk ik niet volgen," zegt Sjoerd van Fessem uit Breda. "En dan zit je nog op ring vijf, honderd meter van het veld. Je ziet niks."

De FIFA lijkt de gewone voetbalfan definitief uit het stadion te hebben geprijsd. Waar bij eerdere WK’s de fanatieke supporters nog achter de goal zaten, worden ze nu letterlijk de hoogte in gestuurd. "We worden gewoon weggestopt," zegt Bredanaar Patrick Sneller die al sinds 1988 naar alle kwalificatiewedstrijden en eindtoernooien van het Nederlands elftal reist. "Normaal zitten we altijd met trommels en vlaggen achter de goal met de fanatieke Oranjesupporters, maar nu ergens in de nok van het stadion. Je hebt een verrekijker nodig om te zien wie er scoort."

"Er zijn mensen die het niet meer kunnen betalen en dat doet pijn."

Volgens de nieuwe kaartverkoopregeling - het zogenoemde variabele ticketsysteem - zijn de kaarten dit keer duurder geworden dan ooit. "De FIFA denkt alleen nog aan inkomsten en niet aan de beleving", verzucht Patrick. "Het voetbal wordt een elitesport. Als ze ons als fanatieke supportersgroep ergens wegstoppen, is er helemaal geen interactie meer met de spelers op het veld. Die vinden dat vast ook niet leuk." Sjoerd deelt dat gevoel. Hij overweegt zelfs om dit WK over te slaan. "Ik twijfel echt", zegt hij. "Want het hele toernooi volgen kost je meer dan 20.000 euro. Voor dat geld kan ik ook andere mooie dingen doen. Het is allemaal zó duur geworden. Natuurlijk, ik ben een enorme voetballiefhebber, maar er komt een punt waarop het gewoon niet meer leuk is."

Beide Brabanders beseffen dat ze eigenlijk nog geluk hebben. "Ik wil zeker niet klagen," vervolgt Sjoerd. "Want ik kan hierover nadenken. Maar er zijn zat mensen die dat niet meer kunnen. Mensen die al jaren alles voor Oranje overhebben en nu moeten afhaken. Dat doet pijn."

De beroemde Oranjedubbeldekker met een stoet aan supporters er achter (foto: Patrick Sneller).

En zelfs de komst van de beroemde Oranjedubbeldekker van de vereniging Oranjefans naar Amerika is niet zeker. De bus, een rijdend symbool van Oranje-trots die al vanaf 2004 met het Nederlands elftal op pad gaat, dreigt het WK in 2026 te missen. Dat betekent waarschijnlijk ook dat de beroemde Oranjemars van fans voorafgaand aan elk duel verdwijnt. "Het is financieel én logistiek een flinke uitdaging", legt Sjoerd, die mede-eigenaar van de bus is, uit. "Als Oranje aan de westkust speelt, moet die bus met de boot door het Panamakanaal en dat kost een vermogen. En dan hebben we het nog niet over verzekeringen en bemanning."

"De bus is het gezicht van Oranje in het buitenland, maar niks is nu zeker."

De Oranjefans hopen daarom op een gunstige loting op 5 december. "Als we in New York of Toronto spelen, is het nog enigszins haalbaar,” zegt Patrick. "Maar op dit moment is niks zeker. De bus is het gezicht van Oranje in het buitenland, maar zelfs dat kunnen we niet meer garanderen." "Logistiek hebben we als Oranjefans alle routes en scenario's al uitgeplozen voor de Oranjebus", vult Sjoerd nog aan. "Het valt niet mee en we zullen mazzel moeten hebben. Ook met de financiering." Patrick doet tot slot nog een dringende oproep aan de spelers van het Nederlands elftal. "Zonder fans geen WK", zegt hij. "Wij zijn de ziel van het toernooi en ik hoop dat de spelers van Nederland zich hier ook over uitspreken. Dat ze zeggen: dit kan niet, voetbal hoort voor iedereen te zijn. En niet zoals nu gebeurt alleen voor de rijken. Want dat is misschien wel de grootste nederlaag van allemaal."