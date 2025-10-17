Het weer gaat veranderen: 'Zaterdag wordt een heerlijke dag'

Het weer gaat de komende dagen veranderen. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Zaterdag wordt een heerlijke dag."

"We hadden de afgelopen dagen te maken met een krachtig hogedrukgebied dat zich met de kern boven Groot-Brittannië bevond", vertelde de weerman op de radio. "Daar omheen waaide een noorden- tot noordwestelijke wind. Die voerde vochtige lucht naar ons land. Daardoor ontstonden veel wolkenvelden bij ons. Omdat er weinig stroming in de atmosfeer was, konden die wolkenvelden heel lastig oplossen. Daarnaast heeft de zon dit jaargetijde heel weinig kracht om die grijzigheid weg te branden."

"Het is zaterdag fris, maar de zon maakt veel goed."

Dit weekend gaat daar echter verandering in komen. "We starten het weekend met prachtig weer, veel zonnige perioden. Zaterdag wordt echt een heerlijke dag om lekker naar buiten te gaan. Het is echter wel fris voor de tijd van het jaar, zo'n 13 of 14 graden. We komen echt in een andere luchtsoort terecht."

Dit begint komende nacht. "Dan kan de temperatuur behoorlijk ver wegzakken, naar waardes richting het vriespunt." De zaterdagochtend begint ook goed fris, met een temperatuur van minder dan 5 graden. "Daarbij is het echter wel zonnig en dat maakt veel goed."

"Zondag is er beduidend minder zon dan op zaterdag."

Ook zondag begint de dag, bij frisse temperaturen, met zonnige perioden. "Maar in de loop van de zondagmiddag trekken sluierwolken over. Zondagmiddag zal het op de meeste plaatsen bewolkt zijn. Zondagavond is een beetje lichte regen of motregen mogelijk." De maximumtemperatuur komt zondag uit op een graad of 13. "Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Er is dan beduidend minder zon dan zaterdag."

"Het wordt komende week echt herfstachtig."