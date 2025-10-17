Thomas van Groningen wint Televizier-Ring Talent: 'Alles aan VI te danken'

Tilburger Thomas van Groningen zal vrijdagochtend lekker wakker zijn geworden. Hij won donderdagavond namelijk de Televizier-Ring Talent. De presentator was verrast en schrok toen hij zijn naam hoorde. "Ik had oprecht niet verwacht dat ik zou winnen.''

In augustus nam Thomas het stokje zelfs definitief van Art over, die het programma verliet omdat hij er niet op zijn plek zat. De opinie zou volgens de presentator uit Geldrop een steeds groter onderdeel bij het programma zijn geworden.

Thomas is onder andere bekend als presentator van het tv-programma Nieuws van de Dag. Daar viel hij begin dit jaar in voor Art Rooijakers, die maandenlang zijn presentatiewerkzaamheden moest neerleggen vanwege stemproblemen.

In de zomer verving hij ook al de Bredase presentatrice Hélène Hendriks in de talkshow De Oranjezomer. Zij kon ruim twee maanden niet presenteren door een rugoperatie.

Daarnaast is Thomas politiek duider bij de talkshow Vandaag Inside. Daar heeft hij zijn prijs aan te danken, denkt hij zelf. "Ik moet het eerlijk toegeven, VI won met 74 procent van de stemmen de Gouden Televizier-Ring. De mensen die op hen hebben gestemd, hebben waarschijnlijk ook op mij gestemd", vertelt de presentator. ''Als VI er niet was geweest, dan had ik deze prijs niet gewonnen."

Door de schrik vergat Thomas alle mensen die hij wilde bedanken in zijn speech. Wel bedankte hij uitgebreid zijn redactie en de mensen die achter de schermen werken bij zijn programma's. "Het zijn allemaal echt talenten, die kunnen iets", zei hij.

Ook bedankte hij lachend 'de rug van Hélène Hendriks' en 'de stembanden van Art Rooijakkers', waardoor hij de kans kreeg om als presentator in te vallen in De Oranjezomer en Nieuws van de Dag.

Tijdens het Televizier-gala werden de meest prestigieuze televisieprijzen van Nederland voor de 60e keer uitgereikt. Naast Thomas van Groningen waren Stefan Jurriëns van StukTV en YouTuber en presentator Robbert Rodenburg genomineerd voor de Televizier-Ring Talent.