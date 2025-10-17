Carnavalsvereniging rouwt om overleden jeugdraadslid Anne-Roos (10)

Bij carnavalsvereniging De Blauwwituiltjes in Goirle is de verslagenheid groot na het overlijden van jeugdraadslid Anne-Roos (10). Het meisje kwam dinsdagmiddag om het leven na een verkeersongeval op de Dillenburglaan in Tilburg.

De vereniging beschrijft volgens Omroep Tilburg Anne-Roos als 'een lieve meid vol liefde en gezelligheid, altijd vrolijk en met het hart op de juiste plaats.' Ze stond bekend als iemand die altijd voor anderen klaarstond, 'een echte topper', aldus De Blauwwituiltjes. “Helaas heeft Anne-Roos maar tien jaar mogen worden.”

Op sociale media deelt de vereniging haar verdriet. “Ons nichtje en jeugdraadslid Anne-Roos is als gevolg van een verkeersongeval totaal onverwachts overleden”, schrijft het bestuur. “Wij zijn helemaal lamgeslagen nadat we dit bericht kregen.”

Grote impact in de wijk

Op de plek van het ongeluk aan de Dillenburglaan in Tilburg is een indrukwekkende gedenkplek. Tientallen kaarsjes branden er tussen bloemen, knuffels en briefjes met lieve woorden. Buurtbewoners, klasgenootjes en vrienden komen er samen om afscheid te nemen.

Basisschool De Tilliander, waar Anne-Roos leerling was, stond donderdag stil bij haar overlijden. Leerlingen en leraren hielden een wake om haar te herdenken.

Onderzoek naar de toedracht

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag rond half vijf. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit na de melding dat een meisje op de fiets was aangereden. Anne-Roos werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan haar verwondingen.

De automobilist is aangehouden. Er is een bloedafname gedaan om te onderzoeken of alcohol of andere middelen een rol hebben gespeeld. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.