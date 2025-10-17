Navigatie overslaan

Losgebroken paarden bij spoorwegovergang, treinen stapvoets

Vandaag om 10:53
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
De treinen bij Boxtel moesten vrijdagochtend enige tijd stapvoets rijden vanwege twee losgebroken paarden bij spoorwegovergang d'Ekker, vlakbij de Kapelweg.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Om te voorkomen dat de paarden het spoor zouden oplopen, kwamen de politie en meerdere incidentenbestrijders van ProRail naar d'Ekker.

Afzetlint
Agenten wisten de paarden uiteindelijk een nabijgelegen weiland in te drijven. De ingang van het weiland werd vervolgens met afzetlint afgesloten. Via buurtbewoners lukte het de politie te achterhalen wie de eigenaren van de paarden is.

Omdat dit aanvankelijk nog onduidelijk was, werd uit voorzorg een paardentrailer van de bereden politie opgeroepen. Toen de vader van een van de eigenaren aankwam, deed hij de dieren halsters om en werden ze veilig naar hun eigen wei gebracht.

Raadsel
Zodra de dieren veilig stonden, werd de snelheidsbeperking op het spoor opgeheven en konden de treinen weer normaal passeren.

Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat de paarden losbraken. Hoe ze ditmaal uit hun wei konden ontsnappen, is voor de eigenaars een raadsel.

