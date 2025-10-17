Losgebroken paarden bij spoorwegovergang, treinen stapvoets

De treinen bij Boxtel moesten vrijdagochtend enige tijd stapvoets rijden vanwege twee losgebroken paarden bij spoorwegovergang d'Ekker, vlakbij de Kapelweg.

Afzetlint

Agenten wisten de paarden uiteindelijk een nabijgelegen weiland in te drijven. De ingang van het weiland werd vervolgens met afzetlint afgesloten. Via buurtbewoners lukte het de politie te achterhalen wie de eigenaren van de paarden is.



Omdat dit aanvankelijk nog onduidelijk was, werd uit voorzorg een paardentrailer van de bereden politie opgeroepen. Toen de vader van een van de eigenaren aankwam, deed hij de dieren halsters om en werden ze veilig naar hun eigen wei gebracht.

Raadsel

Zodra de dieren veilig stonden, werd de snelheidsbeperking op het spoor opgeheven en konden de treinen weer normaal passeren.



Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat de paarden losbraken. Hoe ze ditmaal uit hun wei konden ontsnappen, is voor de eigenaars een raadsel.