A59 en A27 dit weekend dicht: vertraging kan oplopen tot half uur
De A59 is van vrijdagavond negen uur tot zondagnacht vijf uur gesloten. Ook de op- en afritten tussen de knooppunten Zonzeel en Hooipolder zijn dicht. Richting Zeeland en Rotterdam is de snelweg dicht tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout (33).
Omleidingen
Verkeer richting Zeeland wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A27 richting Breda, de A58 en de A16. Verkeer richting Rotterdam wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A27 richting Utrecht, de A15 en A16.
Verkeer richting Den Bosch wordt omgeleid vanaf knooppunt Zonzeel via de A16, N3, A15 en A27 of via de A16, A58 en A27. De omleidingen worden met gele borden aangegeven. De vertraging kan oplopen tot een half uur.
De A59 is niet alleen komend weekend dicht, maar ook het weekend van vrijdag 31 oktober tot en met maandagochtend 3 november.
Afsluiting A27
Komend weekend is ook de A27 deels dicht van vrijdag tien uur 's avonds tot maandag vijf uur 's ochtends in beide richtingen tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. De tussengelegen af- en opritten zijn ook dicht.
Verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Lunetten omgeleid via de A12 en A2. Verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Everdingen omgeleid via de A2 en A12. Ook hier kan de extra reistijd oplopen tot dertig minuten.
Werkzaamheden
Tijdens de afsluitingen wordt een zogeheten duiker, een betonnen koker die watergangen verbindt, vervangen onder de A59. In het tweede weekend wordt de definitieve aansluiting bij Raamsdonksveer voorbereid. Op de A27 wordt de voetgangersbrug tussen De Knoest en De Kroon gesloopt.