A59 en A27 dit weekend dicht: vertraging kan oplopen tot half uur

Ga je komend weekend de weg op? Houd er dan rekening mee dat de snelweg A59 in beide richtingen dicht is tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. Ook de A27 gaat van vrijdagavond tot maandagochtend dicht. Weggebruikers worden omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd.

De A59 is van vrijdagavond negen uur tot zondagnacht vijf uur gesloten. Ook de op- en afritten tussen de knooppunten Zonzeel en Hooipolder zijn dicht. Richting Zeeland en Rotterdam is de snelweg dicht tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout (33).



Omleidingen

Verkeer richting Zeeland wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A27 richting Breda, de A58 en de A16. Verkeer richting Rotterdam wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A27 richting Utrecht, de A15 en A16. Verkeer richting Den Bosch wordt omgeleid vanaf knooppunt Zonzeel via de A16, N3, A15 en A27 of via de A16, A58 en A27. De omleidingen worden met gele borden aangegeven. De vertraging kan oplopen tot een half uur.