Verpleeghuizen zien kamers leegstaan: 'Meer zorg aan huis'

Zorginstelling Mijzo heeft sinds eind vorig jaar te maken met lege kamers in haar verpleeghuizen in Midden- en West-Brbaant. Een ontwikkeling die zorgbestuurder Mireille de Wee nog niet had zien aankomen. "Anderhalf jaar geleden waren we nog aan het kijken hoe we de tijd tussen het overlijden van een client en het opnemen van een nieuwe client konden verkorten door het toenemend aantal kwetsbare ouderen thuis", vertelt ze.

Nu ziet de Wee het tegenovergestelde: geen sterke toename, maar juist een afname in de zorgvraag van ouderen. "Onze wachtlijst neemt af. De vraag naar wijkverpleging daalt, er is leegstand in verpleeghuizen en de ligduur is korter geworden." De zorginstelling heeft verspreid over Midden- en West-Brabant 26 verpleeghuizen, waarin momenteel ongeveer twintig kamers leegstaan. Mijzo is niet de enige organisatie met dat euvel. De branchevereniging voor ouderenzorg, ActiZ, meldt aan NRC dat ze steeds vaker signalen van leegstand ontvangt. Het is volgens De Wee belangrijk om de trendbreuk te begrijpen, want er is een logische verklaring voor. "De nieuwe ouderen hebben andere behoeftes dan de oudere mensen daarvoor. Ze willen vaker thuis blijven wonen en de regie zo veel mogelijk in eigen handen houden."

Nieuwe werkwijze

Al vier jaar werken ze bij Mijzo aan de transformatie van de zorg vanwege de toename aan hulpbehoevende ouderen en kwetsbare arbeidsmarkt. Het doel is om mensen te ondersteunen, zodat ze zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven kunnen leiden, ook bij beperkingen of ziekte. "De behoeftes van de ouderen staan centraal. Vanuit daar kijken we naar wat wij kunnen regelen. We helpen met het organiseren en faciliteren", legt De Wee uit. Cijfers bevestigen dat. Van de ouderen die in 2017 recht hadden op een plek in een verpleeghuis koos zo’n 5 procent voor zorg aan huis. Vandaag de dag is dat al meer dan 20 procent, ongeveer veertigduizend mensen. Eerder ziek, maar langer gezond

Volgens een nieuw rapport van Reable Nederland leven Nederlanders langer gezond, maar worden ze op jongere leeftijd chronisch ziek. De Wee stelt dat het gevolg is dat ouderen minder zorg nodig hebben. "Mensen zijn vandaag de dag bewuster bezig met gezond leven. Ook is er veel meer medische kennis; hierdoor kun je, ook met een ziekte, zelfstandig oud worden." Het gevolg is dat de ouderen pas in een verpleeghuis komen als ze echt niet meer thuis kunnen wonen. "Vaak verblijven ze dan ook minder lang bij ons, waardoor er meer doorstroom is. Ondanks de groei aan ouderen, nemen de zorgvragen dus niet toe", concludeert De Wee. Personeelstekort blijft

De zorgbestuurder benadrukt dat het feit dat er leegstand is in een verpleeghuis niet betekent dat er minder werk is. "Wij hebben ons werk nu alleen anders ingericht." De medewerkers van Mijzo gaan bijvoorbeeld vaker naar de ouderen toe in plaats van de ouderen naar de zorg te brengen. Of er sprake is van een tijdelijke trend of dat de vraag naar verpleeghuizen structureel zal afnemen, is een lastige vraag vindt De Wee. "Het is in ieder geval een belangrijk signaal dat we niet kunnen negeren en mee moeten nemen in hoe we de zorg voorbereiden op de toekomst."

Vergrijzing Het aantal tachtigplussers in Nederland zal de komende decennia verdubbelen: van zo’n 900.000 dit jaar, naar 1,8 miljoen in 2045. Tegelijkertijd groeit het aantal jongeren niet voldoende om de zorg voor deze ouderen op te vangen. Dit betekent dat er steeds meer druk komt te liggen op zowel verpleeghuizen als de thuiszorg.