Jongen loopt met machete door stad: thuis vinden agenten Cobra 6 en motor

Een 15-jarige jongen uit Breda is donderdagavond aangehouden in Rotterdam. Hij liep daar over straat met een groot mes, een machete.

Naar aanleiding van deze aanhouding ging de politie later op de avond een huis in de wijk Haagse Beemden in Breda binnen. Dit omdat de agenten vermoedden dat de tiener meer wapens zou bezitten.



Doorzoeking

Bij de doorzoeking vonden de agenten een Cobra 6 in de slaapkamer van de jongen. Verder werd langs een pad achter het huis een gestolen motorfiets gevonden. Deze bleek eerder gestolen te zijn in Rotterdam. "Deze motorfiets is echter niet direct te linken aan de verdachte", laat de politie weten op Instagram.



Zowel de motorfiets als de Cobra 6 zijn door de politie in beslag genomen. De jongen kreeg een proces-verbaal.