Verwarming afgesloten bij bewoner schimmelhuis, buren maken zich zorgen

Dode vliegen in de vensterbank, onkruid in de voortuin en schimmel op de ramen. Al jaren is het huis van de buurman van Marie-Louise Maagdenburg uit Tilburg ernstig vervuild. Deze zomer stikte het van de vliegen in haar tuin en kon ze amper buiten zitten. Nu het kouder wordt, maakt ze zich opnieuw zorgen. Haar buurman heeft sinds deze zomer geen verwarming meer.

Met een hondje in haar armen doet Marie-Louise de deur van haar huis in het Tilburgse stadsdeel Reeshof open. Buiten is het koud, dus de Tilburgse loopt snel door naar haar woonkamer. "Ik heb de verwarming al aan, hoor." Het staat in schril contrast met de koopwoning van haar buurman, die er al ruim twintig jaar woont. Hij zit al drie jaar zonder stroom, een jaar zonder water en sinds juni heeft hij ook geen verwarming meer. "Je gunt het niemand om in een koude woning te zitten", vindt Marie-Louise. Nu de winter eraan komt, wordt het huis van haar buurman alleen maar vochtiger. Het is een tussenwoning, waardoor het vocht via de spouwmuur ook het huis van Marie-Louise en de buren aan de andere kant binnenkomt. Als er niks veranderd, krijgen ook zij op termijn last van schimmel. Die zit al op de buitenmuur. "Wij vrezen ook voor onze eigen gezondheid, want leven in schimmel is niet goed."

De schimmel zit ook bij Marie-Louise al op de buitenmuur (foto: Omroep Brabant).

Via de Fixi-app, waarmee inwoners van Tilburg een melding kunnen maken bij de gemeente, schreef ze meerdere keren over de schrijnende situatie in haar straat. Naar eigen zeggen stuurde ze honderden berichten naar de wijkagent, gemeente Tilburg en GGD Midden-Brabant. De politie noemde het huis van Marie-Louises buurman uiteindelijk een 'onbewoonbare woning'. Daarom vroeg Marie-Louise een gesprek aan met de burgemeester en iemand van Bemoeizorg, een vorm van zorg waarbij de geestelijke gezondheidszorg op mensen met complexe problemen afstapt. Dat gesprek kwam er ook. "Ook de burgemeester vond het niet normaal dat iemand zo lang zonder stroom zit", zegt Marie-Louise. Het gesprek zorgde ervoor dat in augustus al het vuil uit de woning van haar buurman werd gehaald. "De toiletten zijn doorgespoeld, want die zaten vol met ontlasting. De metershoge post die in de gang lag, is de container in gegooid, maar that’s it. Meer is er niet gedaan", klaagt Marie-Louise. De onderliggende problemen zijn niet opgelost. "Ik denk dat het net zolang moet duren, totdat hij dood in zijn woning ligt", vreest ze.

De gemeente Tilburg heeft Marie-Louise verteld dat er ‘een traject’ loopt. Ook de GGD liet weten met de buurman in gesprek te zijn. "Dit soort reacties krijgen wij al jarenlang, maar er gebeurt niks. Dus wij geloven er niet meer in", zei Marie-Louise in de zomer tegen Omroep Brabant. "Hij heeft zowel geestelijk als psychisch hulp nodig, want anders leef je niet zo", vervolgt ze. Ook overbuurvrouw Jolanda van Mierlo vindt het een schrijnende situatie. "Er moet echt hulp voor hem komen. Hoe dan ook." De gemeente Tilburg laat desgevraagd weten dat Marie-Louises buurman al langer bij hen in beeld is en ze hem maatwerk bieden, om duurzame oplossingen te vinden om zijn leven weer op de rit te krijgen. Ook doen ze er alles aan om hem weer aangesloten te krijgen op stroom, water en verwarming. “We investeren echt in hem”, laat een woordvoerder weten. Vanwege privacyoverwegingen wil de gemeente geen details delen. Omdat de woning van Marie-Louises buurman zelf is, is de schimmel die door verwijtbaar gedrag van hem ontstaat in haar woning, een verzekeringskwestie. "Daar hebben wij als overheid geen verantwoordelijkheid in. Meneer moet zelf ook dingen doen en laten.”