Advertentie
Man (26) ontvoerd en bedreigd met vuurwapen, daders wilden geld zien
Vandaag om 11:51
nl
Een 26-jarige man is donderdagavond in Roosendaal onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om geld af te geven. De man uit St- Willebrord is ook korte tijd ontvoerd geweest. De politie onderzoekt de zaak.
Rond negen uur 's avonds stond de man met zijn auto geparkeerd bij een supermarkt in Roosendaal aan de Van Beethovenlaan. Ineens zouden er drie mannen in zijn auto zijn gestapt die geld eisten. Een van die mannen richtte een vuurwapen op het slachtoffer.
Ontvoerd
De 26-jarige man had geen geld bij zich. Onder bedreiging van het vuurwapen werd hij gedwongen om naar zijn huis in St. Willebrord te rijden. Toen ze daar aankwamen, ging het slachtoffer naar binnen om geld te halen. De verdachten zouden ongeduldig zijn geworden en reden vervolgens tegen het hek van de woning. Hierna gingen zij er te voet vandoor.
De politie roept getuigen op die iets hebben gezien om zich te melden.
Advertentie
Advertentie