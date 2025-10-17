Man (26) ontvoerd en bedreigd met vuurwapen, daders wilden geld zien

Een 26-jarige man is donderdagavond in Roosendaal onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om geld af te geven. De man uit St- Willebrord is ook korte tijd ontvoerd geweest. De politie onderzoekt de zaak.

Rond negen uur 's avonds stond de man met zijn auto geparkeerd bij een supermarkt in Roosendaal aan de Van Beethovenlaan. Ineens zouden er drie mannen in zijn auto zijn gestapt die geld eisten. Een van die mannen richtte een vuurwapen op het slachtoffer.