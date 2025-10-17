Ophokplicht nekt kippententoonstelling op állerlaatste moment: 'We balen'

Het had een mooi weekend moeten worden bij de hoendertentoonstelling in Waalwijk: twee dagen vol met de mooiste kippen van hobbypluimveehouders. Tot daar donderdag abrupt een einde aan kwam. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelde per direct een landelijke ophok- en afschermplicht in voor pluimvee. Ineens viel de show grotendeels in duigen, terwijl sommige kippen al onderweg waren. “Het was heel hectisch, ik heb de hele middag rondgebeld,” zegt secretaris Piet Stokkermans.

Hoenders, siervogels, duiven en knaagdieren - ruim 440 dieren - zouden vrijdag en zaterdag hun opwachting maken op de tentoonstelling in Waalwijk. Het moest een groot feest worden voor liefhebbers van gevleugelde dieren. De organisatie stond al klaar, de keurmeesters in de startblokken, de bokalen gepoetst en sommige van de ei-leggende sterren van de show zaten donderdagmiddag al in de hokken. “Het zat er wel een beetje aan te komen”, zegt Piet Stokkermans, secretaris van de Konijnen- en Pluimveevereniging Waalwijk en Omstreken. Toch kwam de landelijke ophokplicht als een donderslag bij heldere hemel. “Het was even flink schrikken. Het kwam precies op het verkeerde moment. Omdat het helemaal in Drenthe was, hadden we er geen rekening mee gehouden.” Roodgloeiende telefoon

Zodra Piet het nieuws hoorde, greep hij direct naar de telefoon. De tijd drong, want veel kippen waren al onderweg. “Ik heb de hele middag gebeld,” zegt hij. “Ik aan de ene telefoon, mijn vrouw aan de andere. Niemand wist iets.” Net op tijd wist hij de meeste deelnemers te bereiken. Sommigen, die al koers hadden gezet richting Waalwijk, moesten halsoverkop omkeren. “We balen echt ontzettend,” verzucht Piet.

In Drenthe werd vorige week voor het eerst in een jaar een grote uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Zo’n 71.000 kippen werden daar geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens het ministerie is de ophokplicht “een zware maatregel”. Ze geldt voor zowel boeren als hobbyhouders. Ook uitzonderingen voor tentoonstellingen, zoals die van Piet, komen te vervallen.

Een foto van een voorgaande editie (foto: Konijnen en pluimvee vereniging Waalwijk en Omstreken.)