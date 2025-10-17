Ophokplicht nekt kippententoonstelling op állerlaatste moment: 'We balen'
Hoenders, siervogels, duiven en knaagdieren - ruim 440 dieren - zouden vrijdag en zaterdag hun opwachting maken op de tentoonstelling in Waalwijk. Het moest een groot feest worden voor liefhebbers van gevleugelde dieren. De organisatie stond al klaar, de keurmeesters in de startblokken, de bokalen gepoetst en sommige van de ei-leggende sterren van de show zaten donderdagmiddag al in de hokken.
“Het zat er wel een beetje aan te komen”, zegt Piet Stokkermans, secretaris van de Konijnen- en Pluimveevereniging Waalwijk en Omstreken. Toch kwam de landelijke ophokplicht als een donderslag bij heldere hemel. “Het was even flink schrikken. Het kwam precies op het verkeerde moment. Omdat het helemaal in Drenthe was, hadden we er geen rekening mee gehouden.”
Roodgloeiende telefoon
Zodra Piet het nieuws hoorde, greep hij direct naar de telefoon. De tijd drong, want veel kippen waren al onderweg. “Ik heb de hele middag gebeld,” zegt hij. “Ik aan de ene telefoon, mijn vrouw aan de andere. Niemand wist iets.”
Net op tijd wist hij de meeste deelnemers te bereiken. Sommigen, die al koers hadden gezet richting Waalwijk, moesten halsoverkop omkeren. “We balen echt ontzettend,” verzucht Piet.
In Drenthe werd vorige week voor het eerst in een jaar een grote uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Zo’n 71.000 kippen werden daar geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens het ministerie is de ophokplicht “een zware maatregel”. Ze geldt voor zowel boeren als hobbyhouders. Ook uitzonderingen voor tentoonstellingen, zoals die van Piet, komen te vervallen.
De dieren mogen nog wel vervoerd worden, maar moeten verder binnen blijven. Voor zijn eigen kippen, en die van andere hobbyhouders, maakt Piet zich niet al te veel zorgen. “Het gaat om kleine aantallen, en als je ze onder een afdakje hebt lopen, is er niks aan de hand,” zegt hij. De schade voor de tentoonstelling is echter groot. “Ja, dat gaat me wel duizenden euro’s kosten.”
Rake klappen
Piet vreest dat vogelgriep en afgelaste shows de hobbywereld zware klappen gaan geven. “Alle lichten staan momenteel op rood. Je ziet dat veel clubs om ons heen stoppen, ook bij de bond zakken de ledenaantallen. Fokkers denken: als ik toch niet naar een tentoonstelling kan, waarom zou ik dan nog kippen houden?”
Zelf is Stokkermans inmiddels bijna een veteraan in de pluimveewereld. Al sinds 1991 is hij secretaris van de hobbyclub. Maar de tijden zijn veranderd. “Vroeger kwamen er meer dan duizend dieren op een show af, nu mag ik blij zijn als ik er driehonderd heb,” zegt hij.
Kleine hobbyverenigingen leggen links en rechts het loodje, ziet Piet. “Het is ook lastig om het bestuurlijk allemaal rond te krijgen.” Ook de terugkerende vogelgriep, die vorig jaar eveneens leidde tot een ophokplicht, hakt erin. Toch denkt de secretaris dat het gebied rond Waalwijk er relatief goed vanaf komt. “In de Peel heb je een grotere kippenindustrie, daar zijn de risico’s groter.”
Slechte timing
Ondanks de beroerde timing blijft Piet positief. “We moeten er maar om lachen hè. Het komt allemaal wel goed. Het is een hobby, daar doe ik het voor.”
De tentoonstelling gaat ondanks de grote afwezigheid van de kippen gewoon door. De konijnen en knaagdieren nemen dit weekend de glansrol van hun gevleugelde tegenhangers over.