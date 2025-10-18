Gemeente Eindhoven niet meer onder extra toezicht om privacybeleid

De gemeente Eindhoven staat niet langer onder extra toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat laat de AP deze week weten in een brief aan de gemeente. Eindhoven heeft de afgelopen tweeënhalf jaar gewerkt aan betere bescherming van persoonsgegevens en voldoet nu aan de eisen.

Sinds maart 2023 stond de gemeente onder verscherpt toezicht. Eindhoven meldde datalekken niet of te laat en bewaarde persoonsgegevens van inwoners te lang. In oktober vorig jaar besloot de toezichthouder het toezicht nog te verlengen.

In de tussentijd maakte de gemeente een duidelijke verbeterslag. Zo werden de bewaartermijnen van gegevens aangescherpt, procedures rond datalekken verbeterd en de positie van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) versterkt. Ook werden het privacybeleid en de zogeheten DPIA’s (onderzoeken naar privacyrisico’s bij de verwerking van gegevens) aangepakt.

'Continu proces'

Wethouder Mieke Verhees is blij dat het nu beter gaat met de bescherming van persoonlijke gegevens. “Heel fijn dat we hierdoor nu een solide basis hebben en dat het geïntensiveerd toezicht is beëindigd. Maar het is een continu proces waar we nooit klaar mee zijn.”

Ook gemeentesecretaris Aline Zwierstra ziet dat de organisatie grote stappen heeft gezet. “Met actualisatie van ons privacybeleid en onze procedures, een interne bewustwordingscampagne, sturing en e-learningmodules ondersteunen we de organisatie om goed om te gaan met privacy en gegevensbescherming. Dat blijven we doen. We merken dat het steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel wordt van ons werk.”