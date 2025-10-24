Te weinig huizen, te hoge prijzen: de wooncrisis in Brabant uitgelegd

Een van de belangrijkste thema's in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer is het enorme tekort aan woningen, zeker ook in Brabant. De stikstofcrisis vertraagt het verlenen van bouwvergunningen, terwijl ook het overbelaste stroomnet voor problemen zorgt als het gaat om nieuwbouw. Ondertussen stijgen de huizenprijzen en worden de wachtlijsten voor een sociale huurwoning langer en langer. We zetten de problemen op de Brabantse woningmarkt op een rijtje.

Woningbouw

Tussen 2023 en 2035 moeten er 165.000 nieuwe woningen in Brabant worden gebouwd om de woningnood tegen te gaan en de verwachte bevolkingsgroei op te vangen. Dat komt neer op 13.500 huizen per jaar. Dit jaar komen er naar schatting 12.000 tot 12.500 woningen bij. Het doel wordt dus niet gehaald. Toch is dit aantal beter dan in 2024, toen er 10.800 woningen werden gebouwd. Een tekort dat de provincie ook nog moet inlopen. Huurwoningen

Ook op de sociale huurmarkt is de druk ontzettend groot. Uit reacties die Omroep Brabant kreeg van Brabantse woningcorporaties blijkt dat er veel woningzoekenden zijn. In Noordoost-Brabant (en in Gennep, Limburg) zijn op dit moment ongeveer 42.800 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. In Zuidoost-Brabant stonden vorig jaar 57.444 woningzoekenden geregistreerd. In West-Brabant (en Zeeland) is dit getal aanzienlijke lager. Daar zijn 28.000 mensen op zoek naar een sociale huurwoning.

De gemiddelde wachttijd bij woningcorporaties verschilt per regio, maar ligt meestal iets onder de twee jaar. Uit de rondvraag blijkt dat vooral jongeren moeilijk aan een woning kunnen komen, maar ook voor grote gezinnen is het regelmatig lastig. Alle coöperaties geven aan dat ze druk bezig zijn met het opleveren van nieuw sociale huurwoningen. Koopwoningen

Door het beperkte aanbod stijgen de prijzen van koopwoningen snel. Voor een appartement in onze provincie moest je begin 2020 gemiddeld 234.567 euro betalen. Aan het begin van dit jaar legde je als koper van een appartement in Brabant gemiddeld al 332.033 neer, een stijging van bijna een ton. Als je voor een huis kijkt in onze provincie moet je nog dieper in de buidel tasten. Gemiddeld kostte een huis in januari 2020 339.451 euro. Vijf jaar later is dat in Brabant al ruim 180.000 euro meer, namelijk gemiddeld 520.792 euro.

