Reislustige atlete mede dankzij ChatGPT naar top op de marathon

Mikky Irene Keetels is één van de snelste marathonloopsters van Nederland en gaat komende zondag bij de Amsterdam Marathon voor het nationale podium. Het leven van de 26-jarige Schijndelse ziet er wel heel anders uit dan dat van andere topatleten. Zo werkt ze fulltime als stewardess, studeert ze af als journaliste en is ChatGPT een inspiratiebron. “Het is vooral belangrijk om naar mijn lichaam te luisteren.”

Keetels was altijd wel sportief, maar tijdens haar studententijd had de Brabantse andere prioriteiten. “Ik liep af en toe, maar ik nam het totaal niet serieus. Wel wist ik dat ik na mijn jaren als studente vaker wilde gaan sporten.” In 2019 schreef ze zich heel impulsief in voor de marathon van New York met als doel om geld op te halen voor KiKa. De daaropvolgende jaren bleef ze rennen voor het goede doel en raakte ze een beetje verslaafd aan het lopen.

Mikky Keetels.

In 2024 liep ze in Malaga onder de 2.45 uur en dit jaar in Rotterdam verraste ze door als tweede Nederlandse vrouw te eindigen in een tijd van 2.33.46. “In Malaga merkte ik dat ik mezelf nog zoveel kon verbeteren. Wat als ik me echt serieus op de sport zou gaan richten? Ik nam me bijvoorbeeld voor om vanaf 1 januari 2025 iedere week minimaal 100 kilometer te lopen. Elke keer blijf ik grenzen verleggen.” Tijdens de Amsterdam Marathon, en tevens nationaal kampioenschap, is Keetels zondag een kanshebber voor het podium. “Mijn doel is om onder de 2.30 uur te lopen, dat zou een dik persoonlijk record zijn”, zegt de in Utrecht woonachtige atlete, die de Olympische Spelen van 2028 als hoofddoel heeft.

"Via ChatGPT kijk ik welke trainingen ik in kan plannen."

Het voorbereiden op Amsterdam deed ze de laatste twee weken vanaf Mallorca. Sowieso traint Keetels veel buiten de landsgrenzen. Van Hongkong tot Colombia en van Mexico tot Zuid-Afrika, als stewardess reist ze de wereld over. “Ik heb een droombaan en kom op geweldige plekken. Voor mijn vlucht kijk ik online en via ChatGPT welke trainingen ik in kan plannen. Wat is het weer daar, waar is het veilig en wat zijn mooie routes? Dan kan ik dus bijvoorbeeld een duurloop in New York doen of een hoogtestage in Johannesburg. Als je zoiets tofs doet, geeft dat een energieboost.”



Opvallend is dat ze ondanks haar enorme progressie geen trainer heeft. “Misschien is dat een stap die ik nog ga nemen, maar de vrijheid geeft me juist rust. Ik heb een druk schema en kan mijn eigen trainingen inplannen. Als ik me supergoed voel, plan ik een lange duurloop in, maar bij een mindere dag maak ik een andere keuze. Maar hoe ik me ook voel, ik trek altijd mijn hardloopschoenen aan. Diepgaan is ook gaan.”

"Dingen die niet goed voelen, gooi ik overboord."