Spitsen keren terug in wedstrijdselectie PSV

Ricardo Pepi en Myron Boadu zijn weer fit genoeg om te spelen voor PSV. De spitsen komen terug van een blessure en sluiten dit weekend weer aan bij de selectie voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat meldde trainer Peter Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie.

Zaterdag komt Go Ahead Eagles op bezoek in het Philips Stadion. Eerder dit seizoen won PSV met 2-1 van de Deventenaren in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ook dit weekend verwacht Bosz weinig verrassingen. “Ik verwacht twee andere spelers dan vorig seizoen: Jearl Margaritha, overgekomen van RKC, en Melle Meulensteen, ook ex-RKC. Ze zullen goed op elkaar ingespeeld zijn.” Pepi en Boadu zijn er dus weer bij, mits de laatste training goed verloopt. Van de interlandperiode zijn bovendien geen spelers met pijntjes teruggekeerd. PSV beschikt daarmee over een nagenoeg fitte selectie, op de langere blessures van Kiliann Sildillia, Ruben van Bommel en Alassane Pléa na. Armando Obispo speelde zelfs twee keer negentig minuten voor het nationale team van Curaçao, iets wat hem bij PSV dit seizoen nog niet lukte.

"Curaçao is mijn favoriete land."

De coach van PSV kijkt met plezier naar het land uit het Caribisch gebied. “Curaçao is mijn favoriete land. Mijn vrouw en ik komen er al jaren. Ik hoop dat ze het WK halen,” vertelt Bosz. De trainer is zelfs zo enthousiast dat hij er ooit zou willen werken: “Bondscoach van Curaçao zou een absolute droombaan zijn.” Momenteel is Dick Advocaat de bondscoach van het land. Doordat steeds meer spelers terugkeren van blessures, wordt het volgens Bosz ook lastiger om te kiezen. “Als je speelt bij een topclub, heb je met concurrentie te maken.” Over de opstelling wil hij nog niets kwijt.

"De wedstrijd vóór een Europese wedstrijd is het moeilijkst."