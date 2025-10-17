Illegaal vuurwerk in auto bij tankstation, bestuurder vrijgelaten

De afsluiting van een tankstation naast de A16 bij Hazeldonk donderdagavond had te maken met de vondst van illegaal vuurwerk in een auto. Dit werd tijdens een controle ontdekt, zo maakte de politie vrijdagmiddag bekend.

In de auto vonden de agenten ook een mogelijk explosieve stof. Daarop werd de Explosieven Opruimingsdienst EOD ingeschakeld. Die onderzocht de stof.

Het tankstation werd daarvoor enige uren afgesloten. Het bleek uiteindelijk om een niet-explosieve stof te gaan, dus werd de benzinepomp weer vrijgegeven. Aanhouding

De bestuurder van de auto werd in eerste instantie aangehouden, mocht na onderzoek gaan.