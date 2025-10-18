Sonja verstopt wenspoppetjes om anderen blij te maken: 'Glimlach is genoeg'

Andere mensen blij maken, daar wordt de Cuijkse Sonja Koenders dan weer blij van. En dat neemt ze heel serieus. Overal waar ze komt, verstopt ze zelfgemaakte wenspoppetjes. "Laatst had een ongeneeslijk zieke vrouw er een gevonden. Ze zei dat ze er wat geluk uit had gehaald. Daar doen we het voor."

De poppetjes komen overal te liggen. Iedere week gaat Sonja de huisartspraktijken in Cuijk langs om ze daar neer te leggen. "Niemand gaat voor de lol naar de huisarts. Ik leg ze graag op plekken waar mensen het kunnen gebruiken. Elke week worden ze allemaal meegenomen."

Sonja houdt van knutselen en maakt graag mensen blij. Door haar fibromyalgie, een chronische ziekte, heeft ze veel rust nodig en dat geeft haar tijd om te haken. Zo begon ze eens met twintig gehaakte wenspoppetjes te verspreiden, om mensen te verrassen en geluk te brengen. Sonja's dochter Silke schreef een tekstje voor bij de poppetjes. Inmiddels hebben ze er al 1700 gemaakt.

Laatst brachten Sonja en Silke vijftig poppetjes naar de Voedselbank. Verder liggen ze regelmatig in het Maasziekenhuis in Boxmeer of verzorgingshuis Castella in Cuijk. Maar ook op bankjes en in supermarkten zijn ze te vinden. "Een vriendin kreeg tranen in haar ogen toen ze er een vond tussen de nootjes in de Albert Heijn."

Polen en Zuid-Afrika

Sonja's hele familie vindt het leuk om de poppetjes te verstoppen: elk familielid heeft er altijd een paar van die poppetjes bij zich. Ze verspreiden het overal waar ze komen, bijvoorbeeld tijdens het wielrennen, wanneer ze boodschappen doen in Duitsland en als ze op vakantie zijn. "Mijn zoon ging laatst naar Polen. Toen heeft hij de tekst in het Pools vertaald en ze daar neergelegd. Mijn broer is vaak voor zijn werk in het buitenland, die nam ze zelfs mee naar Zuid-Afrika.''

Reacties

Silke maakte een Facebookpagina aan, waar ze veel leuke reacties krijgt. Ook wanneer Sonja ze zelf weggeeft, reageren mensen positief. "Ik heb er altijd een paar bij me. Als ik door Cuijk loop en bijvoorbeeld iemand met een rollator zie, geef ik diegene er eentje. Mensen vinden het heel bijzonder, het bezorgt ze echt een glimlach."

Het maken van de poppetjes kost veel tijd en wat geld, maar Sonja is niet van plan om te stoppen. "Het is mijn hobby. Ik heb het er graag voor over, want ik vind het superleuk."