Christiaan (44) jaagt al 23 jaar: ‘Niet allen met een geweer in het veld'

Jagen is in Brabant ongekend populair. Na Gelderland kent onze provincie de meeste jagers van Nederland. In totaal zijn het er zo’n vierduizend en Christiaan van Daalen uit Helmond (44) is er een van. Al 23 jaar jaagt hij in de bossen op allerlei soorten wild. Op 15 oktober is het traditionele jachtseizoen weer begonnen.

De zwarte Labrador Pip weet genoeg als Christiaan zijn jagerskleding aantrekt en de auto pakt richting het bos. Ze mag mee en kan daar al haar energie kwijt. Pip is volgens Christiaan een uitstekende speurhond en onmisbaar voor de jacht.

"Ik denk dat de negativiteit veel uit emotie komt."

Volgens hem bestaan er veel vooroordelen over zijn hobby. Het beeld dat jagers dieren alleen voor hun plezier afschieten, bestrijdt hij. “Mensen weten vaak niet wat jagers precies doen. Ik denk dat de negativiteit veel uit emotie komt en dat begrijp ik ook." Jagers worden in sommige gevallen door de provincie of andere partijen ingezet voor populatiebeheer, bijvoorbeeld bij reeën. "We moeten juist meer het gesprek met elkaar aangaan om kennis uit te wisselen zodat we elkaar begrijpen en respecteren. Dat wil niet zeggen dat we het altijd eens hoeven te zijn.”

Terwijl Christiaan met Pip door het bos loopt, wijst hij naar een afgeknabbelde tak. “Daaraan zie je dat er een dominante bok in het gebied zit. Je kunt er ook schade aan aflezen. Als er te veel reeën in een gebied leven, heeft dat effect op de bosverjonging.” Reeën knabbelen bijvoorbeeld jonge bomen af. Na het afschieten van een dier is een jager verplicht dit te melden bij de Faunabeheereenheid. Zo wordt bijgehouden hoeveel dieren er op welk moment zijn geschoten. Ook in het natuurgebied bij Stiphout leven reeën, vlak naast boerenland en een drukke weg. “Daar komen veel belangen samen. We willen het aantal aanrijdingen tussen auto’s en reeën omlaag brengen. Daarom kijken we hoeveel dieren er in een gebied leven en het aantal aanrijdingen om te bepalen welke dieren en in welke leeftijdscategorie we afschieten.”

“Een jager weet en houdt veel van de natuur”