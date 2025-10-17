Dagenlang onrustig in wijk Bergen op Zoom: samenscholingsverbod en camera's

In een deel van de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom geldt sinds afgelopen vrijdag een samenscholingsverbod. Dat heeft burgemeester Margo Mulder vrijdag besloten nadat het de afgelopen week meerdere dagen onrustig was.

Zo werden er branden gesticht, vuurwerk afgestoken en veroorzaakten jongeren overlast. De gemeente daarnaast ook camera’s.

Burgemeester Mulder begrijpt dat de bewoners zich onveilig en onrustig voelen. "Als jongeren willens en wetens de orde en rust verstoren en de wet overtreden, dan moeten we daar snel tegenop kunnen treden."

"Ook wil ik ouders en verzorgers van jongeren nadrukkelijk op hun verantwoordelijkheid wijzen. Zij kunnen namelijk ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hun kinderen veroorzaken."

Het samenscholingsverbod geldt in de straten rondom de Kastanjelaan, Acacialaan, Vijverberg-Zuid en de Balsebaan.