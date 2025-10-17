Oranjefans boos en Hans openhartig over sekswerk: dit gebeurde vandaag

Flyers over coronaprikken 'zorgwekkend', oranjefans boos over torenhoge kosten WK en minderjarige aangehouden voor identiteitsfraude. Dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

In een verzorgingstehuis in Veldhoven zijn flyers verspreid met een negatieve boodschap over coronaprikken, afkomstig van Stichting Artsen Collectief. Huisartsen noemen het 'zorgwekkend' omdat het onrust zaait onder bewoners. De GGD benadrukt het belang van betrouwbare informatie en ziet vooralsnog geen effect op de vaccinatiegraad. Hier lees je het hele verhaal:

Brabantse Oranjefans zijn boos over de torenhoge prijzen voor het WK 2026 in Noord-Amerika. Een compleet toernooi volgen zou minimaal 20.000 euro kosten en fans worden naar de hoogste ringen verbannen. Zelfs de iconische Oranjebus dreigt het WK te moeten missen vanwege logistieke en financiële uitdagingen. Lees hier het volledige artikel:

De 71-jarige Hans uit Eindhoven vertelt openhartig over zijn relatie met sekswerker Dennis. Hij pleit voor normalisering van betaalde seks en vindt dat een bezoek aan een sekswerker net zo normaal zou moeten zijn als een bezoek aan de groenteboer. Lees hier zijn verhaal:

Het weer verandert dit weekend met zaterdag een zonnige maar frisse dag met temperaturen rond 13-14 graden. Zondag wordt bewolkter met kans op motregen, waarna het begin volgende week wisselvallig weer wordt. Hier lees je de volledige weersverwachting:

Een minderjarige uit Lage Zwaluwe is aangehouden voor identiteitsfraude nadat hij een foto van een agent als TikTok-profielfoto gebruikte en beledigende filmpjes plaatste. De recherche doet verder onderzoek. Lees hier het hele verhaal: