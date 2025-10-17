Willem II de sterkste in derby tegen RKC Waalwijk

Ze speelden vorig jaar nog samen in de Eredivisie, maar vrijdagavond troffen RKC Waalwijk en Willem II elkaar in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers wonnen met 2-3 en blijven daardoor meedraaien in de subtop. "Ik ben erg content met wat we hebben laten zien bij een hele goede ploeg", zei Willem II-trainer John Stegeman.

Vooral in Waalwijk is de derby tegen Willem II de wedstrijd van het jaar. Het Mandemakers Stadion was vrijdagavond om 18.30 uur, in plaats van het gebruikelijke tijdstip van 20.00 uur dan ook volgepakt, al is dit seizoen de publieke belangstelling sowieso goed. Met een enorm spandoek pakten de Waalwijkse supporters uit, in het volle uitvak werd een hoop kabaal gemaakt door de Tilburgse fans. Op het veld was weinig te merken van een derby. De beginfase van de wedstrijd was wat afwachtend en alleen Denilho Cleonise was dreigend namens de thuisploeg. Doelman Thomas Didillon-Hödl bracht redding in de korte hoek.

De openingstreffer van Devin Haen na 27 minuten was van grote schoonheid en paste niet bij het beeld van de minuten daarvoor. De spits van Willem II kreeg na een corner de bal voor zijn voeten, nam aan en schoot op knappe wijze binnen. RKC Waalwijk reageerde snel en kreeg via Tim van der Leij een grote kans op de gelijkmaker. Het schot van de aanvaller vloog hoog over het doel. Willem II was daarna dicht bij de 0-2, maar een schot van Uriël van Aalst werd door doelman Mark Spenkelink uit de hoek getikt. RKC Waalwijk ontsnapte vervolgens toen een snoeihard schot van verdediger Alessandro Ciranni van zo'n 30 meter op de paal belandde. In de slotfase van de eerste helft drong RKC Waalwijk aan, maar de ruststand bleef 0-1.

De tweede helft startte spectaculair. Eerst staken Willem II-supporters veel fakkels af, wat de club ongetwijfeld weer een boete op gaat leveren. Een paar minuten later was het raak toen Thomas Verheijdt een voorzet vanaf de rechterflank binnenkopte: 0-2.

Na de tweede Tilburgse treffer was het de thuisploeg die het initiatief nam en op jacht ging naar de 1-2. Van der Leij had pech dat zijn kopbal door de doelman tegen de lat werd getikt. De Waalwijkers bleven aanvallen, maar wisten het de Tilburgse buurman niet echt moeilijk te maken.

De 0-3 van Haen in de 78ste minuut uit een corner leek de beslissing te zijn. Toch werd het twee minuten later nog een beetje spannend door de treffer van invaller Jesper Uneken. In de extra tijd werd het zelfs 2-3 door Jordi Altena, maar de scheidsrechter floot daarna direct af.

RKC Waalwijk-aanvoerder Godfried Roemeratoe baalde na afloop van de nederlaag. "Twee tegengoals uit een corner en eentje uit een voorzet, dat is een kwaliteit van Willem II. Maar het ligt vooral aan ons, we waren niet scherp genoeg. We bleven geloven in een goed resultaat en kwamen nog dichtbij. Helaas was het net iets te laat."