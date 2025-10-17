Politie gaat preventief fouilleren rond PSV - Napoli

De politie gaat preventief fouilleren rondom de Champions-Leaguewedstrijd PSV - Napoli, die op 21 oktober wordt gespeeld. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft delen van de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente is bang voor een confrontatie tussen risicofans van de twee clubs. De maatregelen gaan maandagmiddag in.

Eindhoven heeft het duel gekwalificeerd als een 'risicowedstrijd van de hoogste categorie'. De Italiaanse club heeft ongeveer 1600 kaartjes ter beschikking gekregen en die zijn uitverkocht. De politie heeft informatie dat zo'n 300 risicosupporters van de tegenstander naar Eindhoven reizen. De helft beschikt over een ticket.

De politie krijgt hierdoor extra bevoegdheden. Agenten mogen mensen in het aangewezen gebied zonder aanleiding fouilleren, bijvoorbeeld om te controleren op vuurwerk of wapens. Dijsselbloem nam de beslissing op advies van de politie en in overleg met het Openbaar Ministerie.

"De voorgeschiedenis leert dat supporters van Napoli confrontaties met de tegenpartij zoeken", zegt de gemeente. Bij eerdere wedstrijden staken ze zwaar vuurwerk af, hebben ze vernielingen gepleegd en gegooid met vuurwerk, fakkels en stenen.

Dutch Design Week

De politie mag fouilleren rond het centrum van Eindhoven, de omgeving van het Philips Stadion en een aantal belangrijke toegangswegen naar de binnenstad. Het preventief fouilleren geldt van maandag 20 oktober om vijf uur 's middags tot drie uur woensdagochtend 22 oktober.

PSV zelf, treft ook extra veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion. Welke dat precies zijn, heeft de club niet bekendgemaakt.

De bezoekers van de Dutch Design Week, die tot en met zondag 25 oktober wordt gehouden, moeten rekening houden met verkeersmaatregelen en omleidingsroutes rondom het stadion.