Noodverordening na vuurwerkoverlast en intimidaties

In Raamsdonksveer is een noodverordening ingesteld vanwege toenemende overlast door vuurwerk en bedreigingen. In de wijk Baskweer liep het de afgelopen dagen uit de hand. Jongeren veroorzaken daar 's avonds onrust door vuurwerk af te steken, mensen te intimideren en zelfs te mishandelen. Waarnemend burgemeester Madeleine van Toorenburg grijpt daarom hard in.

Volgens Van Toorenburg is de maat vol. “Er komen signalen van inwoners die zich onveilig voelen in hun eigen buurt. Mensen die iets zeggen van vuurwerk op straat worden soms zelfs geïntimideerd of bedreigd. Dat is onacceptabel."

De overlast komt van een groep jongeren die rondhangt bij de speeltuinen aan de d’Onvermoeidelaan en het Kardeel. Bewoners durven ’s avonds nauwelijks nog naar buiten. Maandag liep de situatie volledig uit de hand. Een vrouw werd mishandeld toen ze jongeren aansprak op het aansteken van vuurwerk. De mishandeling werd gefilmd en gedeeld op sociale media. De vrouw heeft aangifte gedaan.

Parkeerplaats Jumbo

Er zijn oproepen gesignaleerd om bij het Jumbo-filiaal in het dorp samen te komen en de orde te verstoren. Burgemeester Van Toorenburg heeft daarom een noodverordening ingesteld voor een deel van Raamsdonksveer. Die geldt voor de parkeerplaats bij de Jumbo aan de Boterpolderlaan, de speeltuin en groenstroken aan de d’Onvermoeidelaan en omliggende straten de speeltuin aan het Kardeel en omliggende straten.

In dit gebied gelden strenge regels. Zo is groepsvorming van drie personen of meer verboden, geldt er een vuurwerkverbod, is het bezit van brandbare stoffen of voorwerpen verboden, is alcohol niet toegestaan en mag er geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete of aanhouding.

