Ravage op weg na botsing: achteras bestelbus belandt in berm

Een auto en een bestelbus botsten vrijdagnacht frontaal op elkaar op de Somerenseweg in Lierop. De weg was bezaaid met brokstukken en gereedschap dat door de klap uit de bus werd geslingerd. Ook een derde auto liep schade op bij het ongeluk.

Het busje raakte na de botsing met de zijkant een boom. Hierdoor brak de achteras van de bus. Deze belandde in de berm aan de andere kant van de weg.

Politieonderzoek

De inzittenden van de bestelbus en de auto zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De veroorzaker van het ongeluk, die volgens de politie voor de botsing al slingerend reed, testte positief op het gebruik van drugs en werd aangehouden. De weg werd tijdelijk afgesloten om de betrokken auto's mee te kunnen nemen.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.