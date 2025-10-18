Scheidsrechter (16) mishandeld, man (19) aangehouden

Tijdens een zaalvoetbalwedstrijd in sporthal De Kievit aan de Linze in Geldrop is vrijdagavond een scheidsrechter mishandeld. Het slachtoffer zou 16 jaar oud zijn. De politie kwam vanwege de mishandeling met vier auto's naar De Kievit.

"Daar aangekomen troffen we naast het slachtoffer meerdere mensen aan die zich niet wilden uitlaten over wat er zou zijn gebeurd", laat een politiewoordvoerder zaterdagochtend weten. Via wat getuigen lukte het uiteindelijk toch om een verdachte aan te houden, een 19-jarige Eindhovenaar. Hij zit vast en wordt gehoord.

'Onderzoek naar aanleiding'

Tijdens welke wedstrijd de mishandeling plaatsvond, is niet naar buiten gebracht. Ook is niets gezegd over de ernst van de verwondingen van de scheidsrechter. "Uit onderzoek moet blijken wat de aanleiding was voor deze mishandeling."