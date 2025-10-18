Mishandelde scheidsrechter (16) floot z'n eerste duel: 'Zo sneu voor hem'

De 16-jarige scheidsrechter, die vrijdagavond werd mishandeld tijdens een zaalvoetbalwedstrijd in Geldrop, floot op dat moment zijn eerste officiële wedstrijd. De tiener wil zich oriënteren op een loopbaan als arbiter, laat zijn vader weten. Of hij daar nu nog mee verder wil, is onduidelijk. "Hij is een van de jongste scheidsrechters in de regio, dit is zo sneu voor hem."

"De wedstrijd ging tussen FC Eindhoven 5 en SV Tongelre 9", laat de vader, die zelf ook al jarenlang scheidsrechter is, zaterdagochtend weten. "In de eerste helft was er nog weinig aan de hand, het waren twee teams die wílden voetballen." Maar in de tweede helft liepen de gemoederen hoog op.

Er ontstond een opstootje tussen de twee teams. "Wat duw- en trekwerk, hoofden tegen elkaar. Daarop deelde mijn zoon twee gele kaarten uit." Vervolgens ontstond er onenigheid, omdat volgens de spelers andere scheidsrechters hier geen kaart voor zouden trekken. "Vervolgens keerden enkele spelers zich tegen mijn zoon. Omdat hij wél hiertegen optrad."

Dit gebeurde op zo'n intimiderende manier dat de 16-jarige arbiter zich even terugtrok in de kleedkamer. Hij kwam er paar minuten later weer uit, maar toen ging het weer mis. "Een jongen zei wat tegen hem, waarop mijn zoon hem nog een gele kaart gaf. Daarop werd mijn zoon bij de keel gepakt, op de grond geduwd en is er nog geprobeerd hem tegen het hoofd te schoppen."

Naar aanleiding van de mishandeling kwam de politie met vier auto's naar sporthal De Kievit. Op basis van getuigenverklaringen werd een 19-jarige Eindhovenaar aangehouden. Hij zit vast en wordt gehoord.