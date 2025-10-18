Navigatie overslaan
Vliegtuigje belandt met neus in het gras bij landing

Vandaag om 13:46 • Aangepast vandaag om 17:42
Een klein burgervliegtuig is zaterdag op vliegbasis Gilze-Rijen tijdens de landing met de neus in het gras beland.
De piloot, die als enige in het vliegtuig zat, bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde rond een uur op de vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht.

Neus in gras
Het vliegtuigje is van van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische vlucht. Een lid van de stichting laat zaterdag aan het einde van de middag weten dat het vliegtuigje niet over de kop is geslagen zoals eerder werd gesuggereerd, maar dat het vliegtuig met de neus in het gras is gekomen. "Het vliegtuigje gaat nu geborgen worden. We gaan bekijken of er beschadigingen zijn", vertelt het lid.

