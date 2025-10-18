Buurt siddert onder overlast van jongeren: 'Ouders, waar zijn jullie?'

De schrik en tegelijk de boosheid zit er goed in bij de bewoners van de wijk Baksweer in Raamsdonkveer. Er is daar nu een noodverordening ingesteld vanwege de aanhoudende overlast door een groep jongeren. Maandag werd een buurtbewoonster zelfs mishandeld. "Het voelt echt niet veilig meer."

“Veel vuurwerk, geschreeuw en provocerend gedrag,” vertelt een stel uit de buurt zaterdag. “Ze zijn met een grote groep, soms wel dertig man. En als je er iets van zegt, proberen ze je uit te lokken tot ruzie. Laatst zei een jongetje zelfs: ‘Doe dan! Als jij iets doet, ben jij strafbaar, want ik ben toch minderjarig.’” Het zou gaan om een groep jonge jongens tussen de twaalf en zeventien jaar. “Ouders, waar zijn jullie?” vraagt een andere buurtbewoonster zich af. Het stel uit de buurt vertelt dat ze eerder deze week al de politie belden. “Dinsdag was het vuurwerk zo erg dat we met meerdere buren naar buiten zijn gegaan en de politie hebben gebeld. Er wonen kindjes naast ons, die liggen de hele nacht te huilen van alle knallen.”

"Dit is niet normaal meer."

De overlast zorgt bij veel mensen voor een onveilig gevoel. “We wonen hier vier jaar, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt,” zegt een moeder. “Een beetje vuurwerk hoort erbij rond deze tijd, maar dit is niet normaal meer. Het lijken wel bommen!” Ze vertelt ook over het intimiderende gedrag van de groep: “Mijn dochter is vorige week nog uitgescholden door de groep en ze blokkeren vaak het fietspad.” Een man die aan de rand van een van de speeltuinen woont, vertelt dat de groep ook brand heeft gesticht. “Er lagen pallets op de stoep, omdat ze bezig waren met het vernieuwen van het trottoir. Die hebben ze gepakt en in brand gestoken. Daar hebben wij de brandweer voor moeten bellen.” Een oudere bewoonster uit de buurt zegt dat ze ’s avonds niet meer naar buiten durft. “Om acht uur gaat de deur op slot. De knallen zijn zó hard, je schrikt je rot. Het voelt echt niet veilig.”

"Het leek wel een kat-en-muisspel."

De politie hield de wijk vrijdagavond goed in de gaten. “Er stonden aan beide kanten politiewagens,” vertelt een bewoonster die het in de gaten hield. “Maar het leek wel een kat-en-muisspel. Jongeren op fatbikes daagden de agenten uit en reden snel weg zodra ze werden aangesproken.” Met de nu geldende noodverordening in de aangewezen gebieden gelden strenge regels. Zo is groepsvorming van drie personen of meer verboden, geldt er een vuurwerkverbod en mag er geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete of aanhouding. Buurtbewoonster Rebecca vindt dat de maatregel te laat komt. “Er moet altijd eerst iets gebeuren. Er waren al weken meldingen, maar pas na die mishandeling werd er echt gehandeld. Ik vind dat jammer. Nu is het rustiger, maar ik ben bang dat ze zich gewoon naar een andere plek verplaatsen.”